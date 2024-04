La regidoria de Llengua de Vic treballarà per garantir els drets lingüístics i fomentar l'ús del català a la ciutat

L'Ajuntament de Vic ha estrenat, aquest mandat, una nova regidoria Llengua capitanejada per Bet Piella. Aquest dimecres se n'ha presentat el Pla d'Acció -sota el lema Defensar la llengua, estimar el país- i les principals accions que es desplegaran durant aquest mandat amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics i fomentar l'ús del català a la ciutat.

L'alcalde de Vic, Albert Castells, admet que "és un moment clau per la llengua catalana" i insisteix que el català "ha de continuar sent el pal del paller de la cohesió social a la ciutat". El batlle vigatà també remarca que és el moment de "redreçar el rumb": "No ens podem permetre que la llengua catalana entri en un moment de decadència, i la bona notícia és que encara som a temps de revertir la tendència".

La presentació s'ha emmarcat al voltant de la conferència El dret a viure plenament en català, a càrrec de Rut Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, i d'un posterior torn obert de preguntes i debat a la Sala de la Columna del consistori.

Encomanar la consciència lingüística

"La llengua catalana ha estat sempre un element de cohesió a Vic i ha de continuar sent així", insisteix Bet Piella, que ha detallat algunes de les actuacions que es recolliran al Pla d'Acció per la Llengua. Entre d'altres, s'integraran clàusules lingüístiques als contractes i concursos públics de l'Ajuntament; es tindrà en compte el català en les bases reguladores de les subvencions que s'atorguin; es desenvoluparà un nou Reglament d'ús de la llengua catalana; es posarà en marxa una bústia de denúncia; o es reforçarà la formació de català del personal de l'ens.

En cultura es promourà un concurs de llengua entre les colles durant la Festa Major; o un cicle de xerrades amb influenciadors. En l'àmbit del comerç es prendran mesures per fomentar l'ús del català i per vetllar pel compliment de la llei de política lingüística; es considera, també, la creació d'un segell de responsabilitat lingüística que reconegui les empreses compromeses amb el català; s'impulsarà la realització d'enquestes al voltant de l'ús de la llengua a Vic, en especial, a les escoles de la ciutat. D'altra banda, Piella detalla que totes les àrees de l'Ajuntament oferiran activitats que incloguin la promoció del català.

Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Vic.L.Busquets / ACN

"Volem crear l'ambient perquè la ciutadania faci un clic i encomanar així la consciència lingüística a tothom", diu la regidora de Llengua i Cultura: "Parlar el català és un gest individual, sense excuses".

Piella explica que al llarg dels anys l'Ajuntament ha treballat per garantir els drets lingüístics i fomentar l'ús de la llengua catalana a la ciutat. Amb tot, diu, és el moment "de passar de l'època de la seducció a la militància activa" amb la finalitat d'interpel·lar als catalanoparlants.