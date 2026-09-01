Sant Martí Sescorts es converteix de nou en un petit gran escenari per a la música barroca

Els dies 4, 5 i 6 de setembre, Sant Martí Sescorts tornarà a ser punt de trobada per als amants de la música antiga amb la celebració de la 10a edició del Festival de Música Barroca. Tres concerts en un espai únic que, any rere any, ha convertit aquesta proposta en una cita singular dins del panorama musical català.
L’escenari és, en bona part, un dels secrets i punts forts del festival: la petita església romànica de Sant Martí Sescorts, amb un aforament de només 110 persones. La seva dimensió permet una relació excepcionalment propera entre músics i públic i ofereix una experiència d’escolta poc habitual.
El so dels instruments es projecta directament a través de l’acústica natural de l’edifici, fent que cada detall, cada matís i cada silenci arribin al públic amb una immediatesa especial. Una manera d'escoltar que s'ha convertit en un dels principals trets distintius del festival.
La resposta del públic confirma aquesta consolidació: les entrades s’han exhaurit durant les quatre darreres edicions, una dada que avala l’interès creixent per una proposta que combina música, patrimoni i proximitat.
Tres concerts, tres mirades al Barroc
La programació d’aquesta desena edició proposa tres experiències ben diferenciades, amb repertoris que van del primer Barroc a les seves expressions més refinades dels segles XVII i XVIII.
Divendres 4 de setembre, a les 21 h, l’Ensemble Vibrança inaugurarà el festival amb Veus paral·leles: formes sonores de la pedra i el temps. Cati Reus i Luis Alfredo Montes Meneses, als violins, i Jordi Domènech, al clavecí i com a veu narrada, establiran un diàleg entre repertori barroc i música contemporània.
El programa combina obres de Marco Uccellini, Biagio Marini, Tarquinio Merula i Jean-Philippe Rameau amb composicions de Jordi Domènech, inspirades en edificis històrics de Vic. El resultat és una proposta que connecta arquitectura, música i paraula en un únic discurs soonor.
Dissabte 5 de setembre, a les 21 h, serà el torn de De la paraula a l’afecte, amb Ferran Albrich, baríton, i Jeremy Nastasi, tiorba. El concert proposa un recorregut per la transformació de la lírica italiana entre el Renaixement i el primer Barroc.
A través de compositors com Claudio Monteverdi, Sigismondo d’India, Tarquinio Merula, Francesco Rasi i Maurizio Cazzati, el programa mostra el pas de la polifonia renaixentista cap a la monodia acompanyada, amb la paraula i l’expressió dels afectes convertides en protagonistes. El recorregut inclou també fragments de L’Orfeo i L’Ulisse de Claudio Monteverdi, així com un Canario de Giovanni Kapsberger per a tiorba sola.
Finalment, diumenge 6 de setembre, a les 19 h, The Delighful Pocket Company presentarà La Cambra d’Ambre. Sergi Marquillas, trompeta natural; Ivan Alcazo, oboè; Anna Urpina, violí; Jeremy Nastasi, tiorba, i Marc Díaz, orgue positiu, recuperaran petites joies de la música de cambra dels segles XVII i XVIII.
Inspirat en la llegendària Cambra d’Ambre i en l’univers de l’arquitecte Andreas Schlüter, el programa ofereix una mirada al Barroc centreeuropeu i italià a través d’obres de Gottfried Finger, Heinrich Ignaz Franz von Biber, Kapsberger, Corelli, Telemann, Buxtehude i Charles Bond.
En arribar a la seva desena edició, el festival referma així una fórmula basada en tres elements: música de qualitat, patrimoni i escolta de proximitat.