Embotits Espina presenta un concurs de creditors amb un deute de 14 milions d'euros

L'empresa centenària de Vic Embotits Espina ha presentat concurs de creditors perquè no pot fer front a l'activitat. El deute contret és de 14 milions d'euros, dels quals la meitat es deuen a bancs. Segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar l'ACN, actualment hi ha una oferta sobre la taula d'una empresa càrnia que està interessada a assumir el negoci, però amb la condició que s'apliqui un ERE per acomiadar un 50% dels treballadors.

Es tracta de l'Escorxador Comarcal del Moianès. Tot i això, s'ha obert un termini perquè altres empreses en puguin presentar més. De fet, l'administradora concursal, Arancha Corbal, ha explicat que hi ha una segona empresa que, a través d'un programa del Departament d'Empresa, també hi ha mostrat interès.

L'oferta de l'Escorxador Comarcal del Moianès s'ha presentat juntament amb la del concurs de creditors. Corbal explica que això ha estat possible gràcies a l'article 224 bis de la mateixa llei concursal. Aquesta recent modificació es va fer amb l'objectiu que el negoci no pateixi els efectes del concurs, assegurant la continuïtat de l'activitat, però també per mantenir la confiança dels clients. Fins ara aquest tipus de concursos podien durar de dos a tres mesos, amb importants conseqüències per al negoci.

Quan el jutge resolgui el concurs, i en el cas que una de les ofertes presentades tiri endavant, els creditors no cobraran el deute. Aquesta resolució s'hauria de produir a mitjans de maig. Segons el Registre Mercantil, la facturació de la companyia el 2022 va ser de 22 milions d'euros.