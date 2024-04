Bonpreu, Cervesa del Montseny, Transports Codina i l'empresari Joan Casany, premis Etalentum Osona 2024

Les empreses Bonpreu, Cervesa del Montseny, Transports Codina i l'empresari Joan Casany han estat les guardones amb els premis Etalentum Osona 2024. Es tracta d'una iniciativa que reconeix a les companyies que desenvolupen millors polítiques de recursos humans amb l'objectiu de donar visibilitat a les organitzacions que promouen l'excel·lència en la gestió de talent.

Un comitè d'experts format per l'Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç, el Consell Empresarial d'Osona, la UVic i l'especialista Francesa Baqué, van ser els encarregats de seleccionar 30 empreses de la comarca com a candidates als premis. N'han valorat aspectes com la promoció del talent intern i extern; el nivell de compromís dels treballadors; la creació d'oportunitats per la formació i el desenvolupament professional; l'aplicació de polítiques de conciliació, integració, gènere i salut o les bones pràctiques de comunicació i transparència.

Posteriorment, la trentena d'empreses seleccionades han estat votades, mitjançant una enquesta, per persones que viuen i treballen al territori, d'on n'han sortit les guanyadores en les tres categories dels premis, en funció de la mida de les empreses.

Joan Casany, director general de Promic Group i president de la Fundació Sant Tomàs, ha estat el premiat d'honor per la seva trajectòria i la seva contribució a l'impuls i la transformació de les polítiques de recursos humans a la comarca.

La cerimònia d'entrega dels premis Etalentum Osona 2024, aquest dijous a la tarda, comptava amb la presència de la regidora d'Estratègia Econòmica de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella; de la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniol; i del director general de la Fundació Universitària Balmes, Jordi Baiget, entre altres autoritats i representants del teixit econòmic i empresarial de la comarca.