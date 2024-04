Denuncien penalment un home per conduir ebri al Lluçanès

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 44 anys per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Els fets es remunten al passat diumenge 14 d'abril, pels volts de les dues del migdia, quan la policia catalana va rebre l'avís que un vehicle s'havia accidentat a la sortida del municipi d'Olost.

En arribar al lloc dels fets, els agents van observar que a l'interior del vehicle no hi havia ningú i, després de buscar per la zona pròxima, finalment van localitzar el conductor, que estava amagat i pretenia marxar sense que la policia el trobés. En fer-se les proves d'alcoholèmia, va donar positiu d'1,12 mg per litre d'aire expirat.