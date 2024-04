Asens carrega contra ERC i el PSC: «S'estan disputant l'espai de CiU»

El candidat dels comuns a les eleccions europees del pròxim mes de juny, Jaume Asens, ha criticat aquest diumenge que ERC i el PSC "s'estan disputant" l'espai ideològic de l'antiga CiU. Així s'ha expressat davant dels mitjans de comunicació a Barcelona durant l'acte de commemoració de la II República, en el qual ha cridat a recuperar "el llegat de la República, des de Lluís Companys a Salvador Seguí, passant pel PSUC".

De la mateixa manera, Asens ha instat el candidat del PSC a les eleccions catalanes i actual líder de l'oposició, Salvador Illa, a ajudar-los a convèncer "els seus companys de Madrid i el senyor ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè Via Laietana deixi de ser una comissaria i passi a ser un espai de memòria democràtica".

A més a més, Asens ha afegit que, des de la seva formació, li demanen que "el PSC deixi d'amagar-se darrere de Marlaska i que faci un pas al capdavant i ens ajudi a aconseguir aquest objectiu". A parer seu, les persones que van lluitar per la democràcia es mereixen "que acabi de ser un espai de l'horror, com ho ha estat durant tant de temps, per convertir-se en un espai de memòria democràtica".