L'Audiència Nacional reobre el cas d'espionatge a Pedro Sánchez

L'Audiència Nacional ha acordat reobrir la causa per l'espionatge a Pedro Sánchez i els ministres Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska i Luis PLanas amb el programa Pegasus. El magistrat José Luis Calama va arxivar-la al juliol, perquè Israel, el país on es roba l'empresa que propietària del programari espia, es negava a col·laborar. La informació aportada per França, però, dona noves perspectives al procediment.

Concretament, Calama ha rebut una ordre europea d'investigació de les autoritats franceses, que van dur a terme una investigació l'any 2021 sobre intervencions telefòniques a membres del govern francès, ministres, diputats, periodistes i membres d'entitats.

Amb la informació de França, el jutge creu que es poden establir comparacions entre pistes trobades en els diferents telèfons infectats per identificar la font original que va infectar els dispositius. Per això, Calama ha demanat un informe pericial que farà el Centre Criptològic Nacional.