Puigdemont tombarà tots els pressupostos de Sánchez si no compleix amb Catalunya

Carles Puigdemont s'ha envoltat de Jordi Turull i de Míriam Nogueras per emetre un posicionament dur contra Pedro Sánchez: si no "compleix" amb Catalunya, si continua sense invertir les xifres pactades en matèria d'inversions, veurà com Junts tomba tots els pressupostos generals de l'Estat que presenti aquesta legislatura. Un missatge rellevant, tenint en compte que l'estabilitat del govern espanyol depèn de la formació que lidera Puigdemont el 12-M. Al costat del secretari general del partit i de la portaveu a Madrid, el candidat també ha atacat el cap de files del PSC, Salvador Illa, perquè si ell és president -ha dit- es continuarà premiant la inversió a la Comunitat que lidera Isabel Díaz Ayuso.

Puigdemont ha indicat que seran els catalans els qui diran si trien "inacció" i "submissió" o bé "fer-se respectar". "Hem aconseguit ensenyar els catalans que hi ha una manera de fer-se respectar. I primer hem de respectar-nos a nosaltres mateixos. És l'única manera de tenir resultats", ha apuntat l'expresident, que ha defensat que Catalunya tingui les "eines" per complir amb els compromisos. "L'Estat mai cedeix de bon grat. L'hem de tenir ben collat. Qui el té ben collat? Illa segur que no. Nosaltres hem demostrat que ho podem fer", ha apuntat Puigdemont. "Qui vulgui una Catalunya que se sàpiga plantar, ja sap què ha de fer", ha remarcat l'expresident, que s'ha compromès a votar en contra de tots els pressupostos generals de l'Estat si no es compleixen amb les inversions previstes per als catalans. El candidat del PSC, ha resumit, no pot dir el mateix.

🎥 President @KRLS Puigdemont: “Votarem que NO als pressupostos de l’estat si no reverteixen el dèficit d’inversions a Catalunya. L’any que es va invertir menys era quan Salvador Illa era ministre.”#PuigdemontPresidentpic.twitter.com/ycziz3y4fa — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) April 19, 2024

"No votarem uns comptes que perpetuïn aquesta injustícia. No els votarem si allò que es desinverteix a Catalunya sí que s'inverteix a Madrid. Entre l'espoli fiscal i els que es deixin d'invertir, els catalans paguem quasi tot el pressupost de la Comunitat de Madrid. Voleu continuar pagant això? El candidat és Illa. Voleu parar-ho? Això s'ha d'acabar. No permetrem cap retrocès en els interessos nacionals de Catalunya", ha indicat Puigdemont, que ha demanat "gestionar totes les infraestructures". Hi ha inclòs tant Rodalies -el traspàs està en marxa, tal com van pactar ERC i el PSOE per la investidura de Sánchez- com l'aeroport del Prat. "No som menors d'edat", ha remarcat el candidat.

Segons Puigdemont, s'han encès "massa llums d'alarma" com perquè el Govern "miri cap a una altra banda". "Si liderem aquest país, obrirem aquests debats", ha indicat. "Amb Illa de president, es continuarà premiant la Comunitat de Madrid. El país ens pot caure de les mans si perpetuem la inèrcia dels últims governs espanyols", ha remarcat el candidat, amb un to especialment dur contra Illa. L'estratègia electoral de Junts passa per atacar el candidat del PSC, però sobretot el govern espanyol. D'aquí el missatge a Sánchez en relació als pressupostos, que el mateix líder del PSOE va retirar quan Pere Aragonès va convocar les eleccions anticipades un cop tombats els comptes catalans.

Turull acusa el PSC i ERC de "cronificar" els problemes

Turull ha indicat que la negociació "no és per buscar titulars", sinó per beneficiar el país. "Amb humilitat i determinació. Negociant des del rigor, no des dels tòpics", ha remarcat el secretari general de Junts. "No negociem perquè s'imposi un bloc ideològic respecte d'un altre al Congrés. Hem aconseguit més en vuit mesos que altres en cinc anys", ha remarcat el dirigent independentista, que ha tret pit de l'ús del català a l'hemicicle, de la delegació de competències "integral" per gestionar la immigració -encara en negociació pels detalls-, de l'amnistia i de les converses "de tu a tu" amb l'Estat gràcies a un "mecanisme internacional molt potent". "Tot això només en vuit mesos", ha ressaltat Turull, que ha acusat el PSC d'estar "en contra de tot això". "No aconsegueixen res substancial, i cronifiquen el maltractament de l'Estat a Catalunya", ha apuntat Turull.

Pel que fa a ERC, ha indicat que s'han pactat coses que "hipotequen a base de renúncies", i això "cronifica el problema". "Uns incrementen i cronifiquen el problema. D'altres, amb la renúncia, el perpetuen", ha apuntat el secretari general de Junts, que ha destacat la necessitat de tenir "ambició" per fer possible "el que molts diuen impossible". "Illa encarna el contrari. La seva missió és més pròpia d'un governador civil que d'algú que pretén liderar la principal institució de Catalunya. Mai ha aixecat el dit, mai ha fet cap declaració sobre el caos a Rodalies, ni tampoc sobre la manca d'inversió", ha apuntat Turull. "On era quan atonyinaven catalans per l'1-O? No va posar el crit al cel", ha indicat. "Potser estava redactant l'article 155", ha defensat el secretari general de Junts, que ha definit el candidat del PSC com el "senyor No" a tot el que beneficiï Catalunya.

Nogueras acusa ERC de "deixar-se prendre el pèl"

"Aquestes eleccions van de Catalunya, de tots els catalans, del nostre progrés, del nostre benestar, de la nostra supervivència com a nació. Per tant, van de fer-nos respectar. Tots els governs de l'Estat, al llarg de la nostra història i també avui, han recentralitzat i si cal han imposat els seus interessos per davant de tot. Quan han cedit, sempre han trobat la manera de fer trampes i de no complir amb allò que s'ha acordat", ha apuntat Nogueras, que ha lamentat els "greuges econòmics". "L'Estat s'ha quedat 456.000 milions en els últims quaranta anys. Són diners que van a Madrid i no tornen. Cada família tindria 11.000 persones més. Podríem doblar el pressupost en salut o drets socials", ha remarcat.

La portaveu al Congrés ha apuntat que el "talent" hi és, però que ara falten els diners que van al "forat negre" de l'Estat. "Podríem tenir sistemes de seguretat, cuidar molt més la salut, tenir trens adequats i acabar el Corredor Mediterrani. I connectar millor el nostre país. No podem continuar acceptant tot això", ha remarcat Nogueras, que ha indicat que la responsabilitat existent és millorar la vida de la ciutadania. "El dèficit d'inversions és inassumible", ha remarcat la dirigent de Junts. De cada 100 euros que l'Estat havia de pagar a Catalunya en aquesta matèria, només van ser executats 35. A Madrid, de mitjana, es paga "el triple" a cada ciutadà en inversions. Els retards en Rodalies acumulen, ha dit, 200 dies.

"El que no ens expliquen ni Illa ni Sánchez és que han mobilitzat 650 milions d'euros per Atocha. I què passa quan el govern espanyol de torn necessita els vots de Junts? Fem que les coses passin. Amb Junts, l'Estat pagarà el que deu a Catalunya. Només el president Puigdemont s'ha plantat davant d'aquesta situació. Alguns no han entès que l'únic llenguatge que entenen a Madrid és fer-se respectar. Ni compadreo, ni diàleg. És no deixar-se prendre el pèl", ha apuntat Nogueras, que també ha lamentat la "persecució de la dissidència" per part del PSOE. En aquest punt, ha retret a ERC que hagi fet costat a Sánchez "a canvi de res". "Alguns no han entès que portar-se bé a Madrid no farà que Madrid faci el que sempre ha fet amb Catalunya. O ens espolia l'esquerra espanyola, o ens espolia la dreta espanyola. Això s'ha de canviar", ha remarcat Nogueras.

En l'acte no hi ha participat la presidenta de Junts, Laura Borràs, que en els últims mesos ha anat perdent protagonisme de forma gradual. Per bé que continua mantenint el lideratge orgànic del partit i que continua amb una agenda nodrida d'actes al territori, des de la negociació amb el PSOE per la investidura de Sánchez ha anat declinant el seu pes. Borràs, a diferència de Puigdemont, Turull i Nogueras, no va participar de manera directa en les converses, i tampoc forma part de la taula de diàleg oberta amb els socialistes a l'estranger. En les llistes al 17-M, dirigents afins a la presidenta del partit han estat relegats -com Francesc de Dalmases- o directament no formen part de la candidatura.