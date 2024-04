ERC, CUP i comuns fan costat a les treballadores denunciades per Junts pel cas Casol

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i les diputades dels comuns i la CUP Susanna Segovia i Laure Vega han titllat d'“amenaça” a totes les dones víctimes de masclisme la querella presentada per Junts contra els tres experts que van elaborar l’informe encarregat pel Parlament sobre la denúncia de l’exdiputada juntaire Cristina Casol. L’advocada, la treballadora social i el psicòleg que van elaborar l’informe, que advertia cert ambient masclista al grup parlamentari, han declarat al jutjat com a investigats per injúries aquest divendres. Polítics, companys i la mateixa Casol s’han concentrat davant la Ciutat de la Justícia per donar-los suport.

Junts considera que l'informe que va fer l’associació Intress, que va guanyar la licitació del Parlament, és "esbiaixat, sense fonament i amb conclusions greument ofensives". En aplicació del protocol del Parlament contra l'assetjament, l'informe assenyala que no hi ha fets provats que determinin que Casol ha patit discriminació, però apunta actituds masclistes al grup de Junts. És per això que l'Oficina d'Igualtat va acabar arxivant la causa. El partit creu que s'han vulnerat els seus drets sense que s'hagi pogut defensar. A més, diu que l'informe havia de ser confidencial i hi veuen "intencionalitat política" en la seva publicació. Després de la investigació, Casol va ser expulsada tant del partit com del grup parlamentari, però no va renunciar al seu escó i va acabar la legislatura com a diputada no adscrita.

L’advocat de dues de les querellades, Eduardo Cáliz, ha denunciat que la querella de Junts té una intenció “coactiva”, mentre que l’altra advocada, Sònia Ricondo, ha dit que aquest tipus de querelles són un “instrument habitual d’agressors i institucions que volen amagar les agressions, coartar la llibertat de les víctimes a denunciar lliurement i intimidar futures víctimes”.

La diputada dels comuns i presidenta de la comissió d’Igualtat del Parlament, Susanna Segovia, ha dit que la querella és un “pas sense retorn, un creuament d’una línia vermella que vol criminalitzar, atacar i amenaçar professionals”. Laure Vega, de la CUP, veu “intolerable” la querella i ha demanat a Junts que la retiri. En aquest sentit, ha dit que els protocols antimasclistes són per a tothom i no pas un “privilegi”. En la concentració, d’unes 50 persones, hi havia diversos advocats i companys dels querellats i altres polítics com la vicepresidenta del Parlament Alba Vergés o el diputat dels comuns David Cid.

Per la seva banda, fonts de Junts han lamentat l’ús “electoralista” d’unes “acusacions gratuïtes contra tot un partit polític”. Segons les mateixes fonts, la querella no és una qüestió de drets de les dones sinó sobre el “greu dany reputacional causat per unes afirmacions que s’han demostrat sense fonament”. A més, el partit lamenta que el Govern i la consellera Tània Verge participin “d’aquest plantejament per interessos purament electorals”. “Els drets de les dones no haurien de formar part de cap estratègia partidista”, conclou el partit.