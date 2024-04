ERC, sobre un pacte PSC-Junts a la Generalitat: «La sociovergència no és notícia»

La portaveu d'ERC Raquel Sans ha avisat aquest dilluns que "la sociovergència no és notícia" a Catalunya. "Una cosa és el que es diu en campanya i l'altra el que es fa de manera efectiva", ha dit en roda de premsa. Ho ha advertit després que l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, actual regidor a l'Ajuntament, hagi obert la porta en una entrevista a SER Catalunya a un govern amb el PSC en funció dels resultats de les eleccions catalanes del 12 de maig.

Sans ha assegurat que la coincidència entre Junts i el PSC ja s'ha vist "aquests últims tres anys al Parlament de Catalunya quan es tractava de defensar els interessos dels de sempre". "S'han unit de manera descarada", ha criticat.

També s'ha referit al debat d'aquest mateix dilluns organitzat per Pimec i ha assegurat que ERC són "els únics" que han fet propostes, a diferència dels caps de llista de Junts, Carles Puigdemont, i del PSC, Salvador Illa, ha dit. "La proposta del senyor Illa és Espanya i la del senyor Puigdemont és Puigdemont", ha deplorat. Per això ha alertat que les eleccions al Parlament serviran per decidir si les decisions que afecten Catalunya es prenen a Catalunya "o es decideixen des de Madrid".

La portaveu republicana ha explicat que duran a la Diputació Permanent del Parlament –l'òrgan equivalent al ple un cop es dissol la legislatura– dues declaracions institucionals. La primera és per donar suport al personal de la cambra i a l'exdiputada de Junts Cristina Casol, que va denunciar haver patit assetjament per part del seu grup parlamentari, així com per defensar el protocol contra l'assetjament que té el Parlament. La segona declaració pretén fer costat als investigats per la causa de Tsunami Democràtic.