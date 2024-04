Tomàs Molina debuta a ERC: sense papers i amb el tradicional «molt bona nit»

"Molt bona nit". Tomàs Molina no se n'ha pogut estar i ha pronunciat, en el seu debut electoral, la tradicional frase que l'ha acompanyat durant més de tres dècades com a meteoròleg de TV3. Tot seguit, però, ha volgut deixar clar als assistents, per si de cas, que tenia molt clar que era de dia. Els 26 graus que marcaven el termòmetre a les 12 del migdia al passeig Lluís Companys ho evidenciaven. Aquest dissabte ha estat la primera vegada que Molina s'ha posat davant d'una pantalla... amb el logo d'ERC.

El gran fitxatge mediàtic dels republicans per les eleccions europees ha debutat en el tradicional acte que els d'Oriol Junqueras celebren anualment per commemorar el 14 d'abril, la República. Pel context electoral, la festa s'ha reconvertit en un acte amb la mirada posada en les eleccions, amb Pere Aragonès i Oriol Junqueras com a plats forts, a banda de les caps de llista territorials. Però el partit també ha aprofitat perquè Molina comenci a moure's i a escalfar per a quan comenci la campanya de les eleccions comunitàries.

ERC no l'ha deixat sol. Ha pujat a l'escenari acompanyat de Diana Riba, la cap de llista d'ERC a les europees. Ella ha estat l'encarregada de parlar de projecte i d'allò que els republicans han aconseguit a Europa, com ara la comissió d'investigació del Catalangate. Molina, que ha debutat sense papers, ha promès seguir fil per randa el "camí" que ha marcat Riba a Europa.

La seva intervenció no ha estat per parlar de programa, sinó de la seva decisió i lloances al partit que l'ha fitxat. "Per què? Per què he fet aquest salt?", ha llançat a l'aire. En aquest punt, ha enumerat bondats d'ERC. Com ara que sigui el partit més antic que en 100 anys d'història "res l'ha embrutit gaire", i que durant tot aquest temps ha estat "coherent" amb el discurs. També el partit amb "més representació institucional", i amb la "militància més jove".

No ha parlat de programa, però ha fet una promesa electoral: si el voten, defensarà "ja" l'adaptació al canvi climàtic, amb la reducció d'emissions com a puntal. També ha apuntat que els "pagesos tenen raó", i que s'ha de gestionar "millor" la crisi que pateixen. Al començament Molina estava ben quiet a l'escenari. Després ha començat a demostrar desimboltura. Finalment, com si presentés un telenotícies, ha començat a interpel·lar Riba, s'ha mogut per l'escenari i ha exhibit consonància amb la cap de llista.