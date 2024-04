Aragonès apuja el to: «El projecte d'Illa és Espanya i el de Puigdemont, Puigdemont»

Desacomplexat i segur d'ell mateix. Pere Aragonès ha demostrat aquest dissabte desimboltura. Ha mossegat sense por a l'adversari i, en definitiva, ha oficialitzat un canvi de to a les portes de l'inici de la campanya. Sense subtileses ni indirectes, ha passat directament a la crítica frontal contra els seus dos principals adversaris en la cursa del 12-M: el socialista Salvador Illa i el juntaire Carles Puigdemont. "El projecte d'Illa és Espanya. El de Puigdemont és Puigdemont. I el d'ERC és Catalunya. Per tant, fem que guanyi Catalunya", ha etzibat.

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a les catalanes ha fet aquesta intervenció des del passeig Lluís Companys de Barcelona, amb l'Arc de Triomf fotografiat per centenars de turistes com a teló de fons. Ha pujat a l'escenari sota els crits de "president" i aplaudiments de més d'un miler d'assistents, entre els quals també hi havia una bona representació del Govern, càrrecs locals, i candidats a les llistes. L'acte s'ha celebrat amb motiu de la festa de la República, que els republicans celebren cada any en motiu del 14 d'abril.

"Som els que sempre hem donat la cara. Mai ens hem amagat ni abandonat cap posició de responsabilitat. Mai en plena negociació amb un Estat per aconseguir la reforma del codi penal hem abandonat el Govern de Catalunya", ha proclamat just a l'inici de la seva intervenció, criticant directament a Junts per la sortida de l'executiu. També ha carregat contra Puigdemont per l'aposta "personalista" que fa en aquesta campanya i ha advertit que és l'hora de dir "les veritats" i combatre les seves "mentides". "Moltes vegades hem callat, hem preferit ser responsables. Però davant dels que menteixen o segueixen venent fum i construint castells de cartes, no podem callar més", ha reblat.

També ha posat l'objectiu contra el PSC. De fet ha estat contra els socialistes a qui ha dedicat més temps. "Illa no vol ni aconseguirà el millor finançament per Catalunya, perquè el seu criteri sempre serà seguir els dictats de la Moncloa. El PSC és còmplice de l'ofec econòmic del nostre país", ha dit Aragonès. També ha destacat que els socialistes no defensen el català, i que canvien la llengua "a la primera". Efectivament, Illa en les seves intervencions, explota el bilingüisme i no fa els discursos a Catalunya íntegrament en català. "Necessitem una presidència de la Generalitat que defensi la llengua sempre i a tot arreu davant l'ofensiva brutal de la dreta i la ultradreta", ha afegit.

Així mateix, ha aprofitat, una vegada més, per fer un balanç positiu de la seva presidència. "Ha hagut d'arribar ERC per aconseguir allò que mai s'havia aconseguit: el traspàs de Rodalies, de l'ingrés mínim vital, reduir la càrrega del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic", ha afegit.

Ambient festiu -fins i tot amb balls de consellers- a la celebració de la República d’ERC. Els republicans reuneixen un miler de persones al passeig Lluís Companys de Barcelona



També el president del partit, Oriol Junqueras, ha tret pit d'aquelles coses que ha assolit el Govern, i d'aquelles coses que ha negociat ERC. De fet, ha erigit els republicans en el partit que més han fet per tot. "Som el partit amb més gent a la presó, amb més gent represaliada, som els que tenim més gent a l'exili. També el partit que ha posat a disposició més mestres, més mossos i més sanitaris". Durant l'acte també han intervingut la secretària general del partit, Marta Rovira, acompanyada de Ruben Wagensberg en un vídeo telemàtic des de Ginebra. També les caps de llista per Lleida, Girona i Tarragona: Marta Vilalta, Laia Caiñigueral i Raquel Sans. Diana Riba i Tomàs Molina, candidats d'ERC a les europees, han iniciat l'acte.