Puigdemont posarà la cara a les paperetes del 12-M

Junts ho aposta tot a la figura de Carles Puigdemont. I això també es reflectirà en la papereta electoral que trobaran els votants el 12-M quan acudeixin als col·legis electorals. Segons ha pogut saber Nació, el rostre del candidat apareixerà en les paperetes de Junts+Puigdemont per Catalunya, que és el nom oficial de la llista. No és la primera vegada que l'espai polític decideix incloure la cara del cap de cartell a la papereta: ja ho va fer amb el mateix Puigdemont a les eleccions europees del 2019 -les va guanyar amb més d'un milió de vots- i també amb Xavier Trias a les municipals de l'any passat, en les quals va vèncer els seus rivals.

L'expresident, que aspira a la restitució, és el principal actiu electoral de la formació, i per això tot el material de campanya orbita al voltant de la seva figura. Apareix en la marca específica -s'han incorporat independents en les primeres posicions, com Ennatu Domingo i Agustí Colomines, per projectar una ampliació de les fronteres de Junts, que tanmateix manté un pes molt notable en la candidatura- i el material audiovisual també recorda el seu pas per la Generalitat entre el 2016 i el 2017, la legislatura del referèndum. En els vídeos que es van exhibir a Elna en la presentació de la llista també s'hi destacaven elements vinculats a la gestió, com ara l'aprovació dels pressupostos, la gestió dels atemptats del 17-A o l'actuació amb l'accident de Freginals.

En aquesta ocasió, Puigdemont aspira a una campanya molt més presencial del que ho han estat les últimes que ha protagonitzat com a cap de cartell. El 2017, per exemple, va haver de comparèixer telemàticament a tots els actes, perquè tot just havia arrencat l'etapa a Bèlgica. Les europees del 2019 també van ser unes eleccions amb les pantalles com a sistema principal, mètode continuat en les catalanes del 2021 tant per l'exili com per la pandèmia. Ara, instal·lat a la Catalunya Nord -al Vallespir, concretament-, farà campanya física. Té la base situada en unes oficines a les afores de Perpinyà, on rep el cercle de confiança polític i els agents socials.

Dins d'aquesta voluntat presencial camí del 12-M, el director de l'estratègia electoral de Junts, Albert Batet, ha enviat una carta als directors de TV3 i de Catalunya Ràdio per tal que el debat electoral emès pels mitjans públics es faci a la Catalunya Nord, de manera que Puigdemont hi pugui participar amb normalitat. Només ERC ha avalat la idea, que compta amb el rebuig del PSC i de la resta de formacions. El candidat socialista, Salvador Illa, ja va rebutjar a finals de la setmana passada un debat a tres entre ell, el candidat de Junts i el president Pere Aragonès, que al seu torn ha ofert un cara a cara a la Catalunya Nord amb Puigdemont.

El primer gran acte de campanya de Junts es va celebrar aquest dissabte a Elna, amb 2.200 assistents, segons les dades difoses per l'organització. Puigdemont confia en ser el candidat independentista més votat, per sobre d'Aragonès, i planteja la campanya com un "dilema" entre ell i Pedro Sánchez, segons va indicar la setmana passada Jordi Turull, secretari general de Junts. Dissabte, per exemple, l'expresident de la Generalitat va erigir-se com l'únic candidat capaç de "plantar" cara a l'Estat, i es va contraposar al Govern "desnortat" a Catalunya.