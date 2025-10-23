Puigdemont cita l’executiva de Junts a Perpinyà per a decidir si manté el suport al PSOE

L’executiva nacional de Junts, amb el president del partit, Carles Puigdemont, al capdavant es reunirà dilluns vinent amb un únic punt clar a l’ordre del dia: decidir com evolucionen i què passa amb els acords amb el PSOE de Pedro Sánchez.
Segons ha avançat El Periódico, Puigdemont ha citat a Perpinyà la direcció del partit per a una llarga i intensa reunió per tal de fer “balanç” de l’acord que van signar amb el PSOE a l’inici de la legislatura espanyola, valorar l’evolució del pacte i dels punts que el componien, i estudiar possibles “accions a emprendre”. Un cop acabada la reunió, hi haurà una compareixença davant la premsa.
La reunió arriba després que aquest mateix dimecres la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, elevés el to amb el govern de Pedro Sánchez i l’acusés de posar sobre la taula qüestions com el canvi horari o Palestina, però obviar els compromisos que té amb Junts. Nogueras va retreure a Sánchez que “persegueixi” els autònoms i que “bloquegi” les iniciatives de la seva formació contra l’ocupació i la multireincidència. “Potser s’hauria de parlar menys de canvis d’horari i començar a parlar de l’hora del canvi”, va dir durant la sessió de control al president espanyol.
En resposta, el PSOE va dir després que creu que el to de la portaveu de Junts al Congrés no es traduirà en cap trencament entre les dues formacions i forma part del “joc polític” d’aquesta formació a la cambra baixa espanyola.
Avui també ha dit la seva, Pedro Sánchez. En la seva arribada a la cimera del Consell Europeu, ha replicat a Nogueras, que el "canvi" a Catalunya des que el PSOE governa en coalició amb Sumar a Espanya "és indiscutible". "Aquest executiu ha provocat un canvi des del 2018 cap a millor, d'avenç i no d'involució com plantegen altres alternatives polítiques com el PP o Vox", ha dit.
Sánchez ha defensat que l'executiu espanyol "està complint" amb els acords de Brussel·les, però ha apuntat que algunes carpetes com la immigració o l'oficialitat del català a la UE "no depenen en exclusiva del govern d'Espanya o dels grups parlamentaris que el sustenten".