Enxampen una regidora de Vox a Viladecans amb el «Mein Kampf» a la prestatgeria de casa

La regidora del grup municipal d'ultradreta de Vox a l’Ajuntament de Viladecans Joslin Montilva va penjar un vídeo al seu perfil d'Instagram on, tal com han denunciat alguns usuaris a xarxes, apareix el Mein Kampf en una prestatgeria. El vídeo publicat el 9 de setembre i penjat conjuntament amb el compte de Vox Viladecans, encara continua visible al perfil de la regidora i del partit d'extrema dreta.
Montilva, originària de Veneçuela que va arribar a Barcelona fa vuit anys, dedica el vídeo mencionat a criticar “l’adoctrinament” de les escoles i demana un “ensenyament respectuós i amb valors”. Tot plegat, amb el Mein Kampf, el manifest polític escrit per Adolf Hitler, just darrere seu i ben visible.
És legal llegir el Mein Kampf?
Encara que sigui de dubtosa moralitat, llegir o comprar l’obra del dictador nazi no és il·legal. Hitler va publicar el llibre el 1925 i, després de la seva mort el 1945, l’estat de Baviera, que en posseïa els drets d’impressió, va prohibir-lo. Després de 70 anys de prohibició, el 2016, quan el text va quedar lliure de copyright, l'Institut d'Història Contemporània de Múnic va publicar-ne una versió comentada que contextualitza els fets.
Com aquesta, se’n poden trobar arreu, fins i tot al FNAC o a La Casa del Llibre. Però, si algú vol aconseguir la versió original, escrita íntegrament per Adolf Hitler, també pot fer-ho, perquè algunes editorials de l’estat encara el comercialitzen.