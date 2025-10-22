ERC, els Comuns i la CUP esclaten per la provocació de Vox contra Lluís Companys

ERC, Comuns i la CUP han demanat a la Mesa que emprengui accions després que Vox hagi penjat uns cartells al Parlament que titllen l'expresident Lluís Companys "d'assassí". Vox ha col·locat aquests cartells a les finestres dels seus despatxos, que donen al pati de la biblioteca del Parlament, on aquest dimecres s'ha fet un acte d'homenatge a Companys. La CUP ha demanat a la Mesa que exclogui temporalment el portaveu del grup parlamentari de Vox, Joan Garriga, per haver "mantingut un to ofensiu" contra Companys, mentre que ERC ha proposat reformar el reglament del Parlament per evitar els discursos d'odi. Els republicans han presentat un altre escrit amb els Comuns que reclama una convocatòria urgent de la Comissió de l'Estatut del Diputat.\r\n