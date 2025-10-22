22 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

Primer pas del Parlament perquè les comunitats de veïns puguin demanar el desnonament d'ocupes

  • Els diputats de Junts Albert Batet i Mònica Sales, al Parlament -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 d’octubre de 2025 a les 18:51

El Parlament ha tramitat, sense cap esmena en contra, la proposició de llei de Junts que permetria a les comunitats de propietaris iniciar procediments judicials contra habitatges ocupats quan "alterin la convivència, l'ordre públic o es posi en perill la seguretat o la integritat de l'immoble". La iniciativa habilitaria la sol·licitud de mesures cautelars, inclòs el desnonament. Per a fer-ho, es planteja modificar el llibre cinquè del Codi Civil i la llei de l'habitatge de 2023. El text registrat, en consonància amb la proposta feta pel Col·legi d'Advocats de Barcelona, és similar a la que van presentar la passada legislatura, que en el punt de les comunitats de veïns va ser tombat per una majoria de la cambra el febrer de 2023.

Et pot interessar