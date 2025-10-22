Primer pas del Parlament perquè les comunitats de veïns puguin demanar el desnonament d'ocupes

El Parlament ha tramitat, sense cap esmena en contra, la proposició de llei de Junts que permetria a les comunitats de propietaris iniciar procediments judicials contra habitatges ocupats quan "alterin la convivència, l'ordre públic o es posi en perill la seguretat o la integritat de l'immoble". La iniciativa habilitaria la sol·licitud de mesures cautelars, inclòs el desnonament. Per a fer-ho, es planteja modificar el llibre cinquè del Codi Civil i la llei de l'habitatge de 2023. El text registrat, en consonància amb la proposta feta pel Col·legi d'Advocats de Barcelona, és similar a la que van presentar la passada legislatura, que en el punt de les comunitats de veïns va ser tombat per una majoria de la cambra el febrer de 2023.\r\n