Francesc-Marc Álvaro ensenya una estelada a Marlaska: «És una arma de destrucció massiva?»

Francesc-Marc Álvaro, diputat d'ERC, ha ensenyat aquest divendres una estelada al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el marc de la compareixença per la crisi a Ceuta. El representant republicà ha aprofitat la circumstància per mostrar-li una bandera independentista davant l'agressió a un menor, aficionat del Barça, que va ser colpejat per un policia nacional espanyola al camp de l'Elx perquè duia una estelada. "Creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o decomissat?", ha preguntat Álvaro, que ha retret al ministre la "brutalitat policial" viscuda a l'estadi on va jugar el Barça el cap de setmana passat.
ERC va registrar ahir una proposició no de llei per evitar que l'estelada pateixi "censura prèvia" . El text reclama que el govern espanyol "adopti les mesures necessàries" per garantir que cap instrucció política, policial o particular impedeixi l'exhibició d'estelades o d'altres símbols polítics pacífics i democràtics. Segons va assenyalar dimarts la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, la delegació del govern espanyol al País Valencià els va traslladar que no hi havia cap instrucció per retirar banderes a Elx. La proposició insta l'executiu de Pedro Sánchez a remetre al Congrés un informe "detallat" sobre les actuacions que s'hagin fet per protegir la llibertat d’expressió als recintes esportius.
"Lamento, senyor Marlaska, que forces de la UIP actuessin i peguessin a un jove de 17 anys i el detinguessin aplicant una brutalitat policial absolutament fora de lloc", ha insistit Álvaro. En el mateix sentit s'ha pronunciat Jon Iñarritu, diputat de Bildu. "Van agredir un menor per portar una bandera legal. És un fet que hauria de produir una reacció immediata, no una mera investigació com les que vostès anuncien", ha indicat el representant de l'esquerra abertzale. El gest del diputat d'ERC arriba unes hores després que el Camp Nou es convertís en un esclat d'estelades com a gest de protesta per l'agressió policial. L'ANC va repartir 10.000 estelades al recinte blaugrana.