Ofensiva d'ERC al Congrés per impedir la «censura prèvia» de l'estelada

El grup parlamentari d'ERC a Madrid ha registrat una proposició no de llei per tal d'impedir la "censura prèvia" de l'estelada en recintes esportius, segons ha informat la formació en un comunicat. El moviment arriba cinc dies després de l'agressió a un aficionat menor del Barça per part de la policia nacional espanyola al camp de l'Elx, i només unes hores abans d'un Barça-Athletic de Bilbao al Camp Nou que estarà marcat per la crida del club, part de les penyes, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per tal d'omplir el recinte de banderes independentistes. L'objectiu del plantejament, segons el grups que comanda Gabriel Rufián, és el de "protegir" la llibertat d'expressió.
El text també reclama que el govern espanyol "adopti les mesures necessàries" per garantir que cap instrucció política, policial o particular impedeixi l'exhibició d'estelades o d'altres símbols polítics pacífics i democràtics. Segons va assenyalar dimarts la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, la delegació del govern espanyol al País Valencià els va traslladar que no hi havia cap instrucció per retirar banderes independentistes als aficionats del Barça desplaçats a Elx. La proposició no de llei, a banda, insta l'executiu de Pedro Sánchez a remetre al Congrés, en tres mesos, un informe "detallat" sobre les actuacions que s'hagin fet per protegir la llibertat d’expressió als recintes esportius.
L'agressió de diumenge passat ha tingut un fort impacte en la represa del curs polític i en la setmana esportiva. Fins al punt que, segons va anunciar ahir Joan Laporta, president del Barça, ha quedat suspès l'homenatge que s'havia de fer als campions del món que llueixen la samarreta blaugrana -Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedro, Gavi, Cubarsí, Joan Garcia, Èric Garcia i Rodri- organitzat amb la federació espanyola de futbol. Tenint en compte que no es donen les "condicions", segons va determinar Laporta, aquest homenatge ha quedat substituït per una "exaltació" de l'estelada, en paraules del president del Barça. Al voltant del Camp Nou està previst que l'ANC reparteixi 10.000 banderes.
En clau legal, el col·lectiu Acció Cassandra s'ha posat en marxa per denunciar l'actuació policial. "El delicte no requereix de la denúncia de l'afectat i hem decidit fer-ho en nom de l'associació i presentar-la al jutjat de guàrdia d'Elx explicant els fets i aportant els vídeos i les proves perquè el jutge instrueixi un procediment", va assenyalar aquest dilluns Lluís Gibert, impulsor de la demanda, en declaracions a Nació. "Que el noi lluís una estelada consta a la denúncia i volem incidir en que és el motiu pel qual es produeix l'agressió; l'apallissen per ser català", sosté l'advocat. Acció Cassandra també explora accions contra els crits de "puta Catalunya" al camp de l'Atlètic de Madrid.