Illa culpa ERC i Junts del retrocés del català: «Fa una dècada que governen»

El primer secretari del PSC i candidat al 12-M, Salvador Illa, ha contestat les paraules del candidat republicà, Pere Aragonès, que en una entrevista a El Nacional ha avisat que si Illa és president la llengua estarà "en perill". Des de les Festes de Primavera de l'Hospitalet de Llobregat, el socialista ha receptat "menys soroll i més feina", alhora que ha volgut recordar que l'ús social del català ha retrocedit "en una dècada de governs de Junts i ERC, i amb quatre presidents com Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès".

Illa ha recalcat que "el que aquestes formacions plantegen ara ho podien haver posat en pràctica fa 10 anys". El candidat del PSC també ha qualificat de "manca de respecte" una repetició electoral del 12-M: "Jo no ho contemplo". A parer seu, la ciutadania catalana "raonarà amb el seu vot el 12-M i, a partir d'aquí, els dirigents polítics haurem d'articular un govern estable i sòlid". Per tant, el primer secretari del PSC ha insistit que la seva feina durant les pròximes setmanes serà "explicar-se" perquè la societat pugui escollir. "I a partir del dia 13, en funció dels resultats, articular un govern que respongui a la voluntat expressada a les urnes i treballi pel bé de Catalunya", ha recalcat Illa, que igualment ha volgut contestar a les crítiques del candidat de Junts, Carles Puigdemont, sobre "l'infrafinançament" i la "injustícia" contra Catalunya.

"Jo treballaré perquè Catalunya tingui un bon finançament. Soc persona de col·laborar i defensar els interessos de Catalunya quan sigui president", ha manifestat. "Però amb tot el respecte i franquesa, ni Junts ni ERC tenen la base política per exigir res després d'una dècada de governs seus i amb uns serveis públics en clara davallada", ha criticat l'actual líder de l'oposició. "En molts casos, a la cua de l'Estat", ha puntualitzat. "Abans d'exigir res, que facin una autoavaluació i expliquin a la ciutadania perquè ha passat això", ha reclamat el candidat socialista el 12-M.

El pla d'Illa per renovar l'habitatge

"Perquè 10 anys després, Catalunya és a la cua en educació, no estem preparats per a la sequera, no hem progressat gens en renovables, no s'han pres decisions en infraestructures i hi ha greus problemes de seguretat", ha enumerat Illa. "No hi ha base sòlida per fer reclamacions si abans no tenen autoexigència", ha reblat el candidat del PSC, que en la seva visita a l'Hospitalet –concretament a la rambla de Marina- ha volgut anunciar un pla renove per a l'habitatge de Catalunya. "Un 22% dels edificis tenen més de 50 anys d'antiguitat –és a dir, són anteriors al 1970-, un percentatge que augmenta al 30% a l'àrea metropolitana", ha estimat.

"Per tant, un de cada tres habitatges té més de 54 anys i cal adaptar-los a les necessitats actuals. Estem parlant d'un pla renove per millorar accessibilitat (ascensors), lavabos i aïllaments acústics i energètics", ha precisat el candidat del PSC al 12-M. "El donarem prioritàriament a persones de més de 65 anys i començarem amb un tram de 30.000 habitatges per adaptar-los a les noves exigències tècniques i millorar la vida de molts ciutadans", ha conclòs Illa.