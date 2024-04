Junts arrenca la votació per triar cap de llista a Europa amb Comín com a favorit

Abans de l'avançament electoral a Catalunya es donava per fet que Carles Puigdemont seria el candidat de Junts a les europees. Finalment però, l'expresident de la Generalitat està immers en la candidatura per les catalanes, i ara el partit ha activat el procés de primàries per escollir cap de llista a les comunitàries. L'eurodiputat Toni Comín, que ha fet feina al costat de Puigdemont en els últims anys al Parlament Europeu, parteix com a preferit, però se li ha presentat un contrincant per encapçalar la llista: Joan Josep Florensa, cap de l'agrupació local de Gandesa. Des d'aquest dilluns fins dimecres la militància podrà votar qui és el cap de llista de la formació, segons ha pogut saber Nació a partir d'una comunicació interna enviada a les bases.

Comín ja va ser el número dos de Junts a les europees del 2019, i està exiliat a Brussel·les arran dels fets de l'1-O. Durant el Govern de Junts pel Sí, va ser un fitxatge independent d'ERC que va ocupar la conselleria de Salut, però després de la declaració unilateral d'independència i a partir de l'exili es va allunyar dels republicans i es va sumar a l'equip dels juntaires, amb qui ha exhibit bona sintonia en tot moment. Ara fa unes setmanes, abans que Puigdemont anunciés la seva candidatura a les catalanes, Comín va mostrar obertament la seva predisposició per encapçalar la llista d'Europa.

Amb aquest procediment intern Junts posarà fil a l'agulla a la candidatura a les europees, mentre que altres partits ja tenen les seves fórmules decidides. Quedarà al tinter per resoldre la possibilitat que l'exconsellera Victòria Alsina s'incorpori a la candidatura. Mentrestant, ERC, que es presenta en coalició amb Bildu, BNG i Ara Més, presenta com a cap de llista l'eurodiputada Diana Riba, i al seu costat el meteoròleg Tomàs Molina. Els comuns, per la seva banda aposten per Jaume Asens, que formarà part de la llista de Sumar. Al mateix temps, la CUP encara no ha decidit si concorre o no a la cita electoral.