L’expresident Artur Mas s’ha posicionat sobre quin tracte creu que han de donar els partits polítics a formacions d’extrema dreta com Aliança Catalana o Vox. En una entrevista amb La Vanguardia -que ha fet conjuntament amb el també expresident José Montilla-, Mas ha defensat la necessitat de “confrontar” aquells que es considera “que no són bons per al sistema i el país”. “Mirar cap a un altre costat, simular que no existeixen, és un error”, ha dit. I és que Mas creu que “si Aliança o Vox tenen representació al Parlament, cal parlar amb ells”; però matisa que “una altra cosa és arribar a acords, que és bo però no és obligatori”. “Has de saber els límits del diàleg i dels acords”, afegeix.
En aquest sentit, Artur Mas demana preguntar-se “si funciona fer-los un cordó sanitari”, perquè “s'ha aplicat en molts països d'Europa i no ha evitat el creixement d'aquests partits”. Per a l’expresident, el creixement de l'extrema dreta a Catalunya “ho complicarà tot per la fragmentació política”. “Els partits tradicionals han de trobar la manera de ser atractius, amb coratge i ganes de canvi i de construir majories, davant els reptes complexos que tenim, no de confrontar-se mentre els extrems creixen”.
Sobre la mateixa qüestió, l’expresident José Montilla considera “obvi” que un partit “no pactarà amb formacions polítiques amb les quals té molt poc en comú”. “Alguns partits tenen molt clar que no pacten amb Vox ni amb Aliança Catalana perquè no hi ha afinitat. No vull dir que alguns dels problemes que exposen no consideri que ho són. Si potser, en el que no hi ha coincidència és en les solucions que cal implementar, ja sigui respecte a la identitat, la immigració, l'equació social o la defensa de la democràcia; afirma Montilla.