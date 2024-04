L'oposició lamenta l'encariment de l'aigua a Sabadell: «No és el moment»

Els partits de l'oposició lamenten l'encariment de l'aigua a Sabadell. Les formacions polítiques coincideixen que, després d'haver apujat els impostos un 15% a la tardor, l'increment de la factura en un 14% redobla la tensió dels ciutadans per assumir les despeses bàsiques. L'Ajuntament justifica la mesura per fer front a l'augment del cost per part d'Aigües Ter Llobregat i garantir el manteniment del servei.

El regidor d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Santi Valls, considera que l'increment “És una mala notícia”. Hi coincideix Anna Lara, portaveu de la Crida per Sabadell que també critica les formes. La regidora lamenta que la mesura s'anunciï tan sols cinc dies abans del ple, perquè tingui poc recorregut.

La setmana passada la Crida va proposar una audiència pública de l’aigua a Sabadell així com la creació de l’Observatori de l’aigua per millorar la transparència en la seva gestió.

La mesura troba detractors en els dos espectres del consistori. El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, posa de mirall Terrassa, amb una gestió pública de l'aigua. Si apuja el preu del servei, sigui per despeses o inversions, qui ho sufraga són els beneficis de l'empresa, no pas els impostos.

Hi coincideix el PP: "Tot just s'han retirat els ajuts per pagar l'IVA del gas i la llum. No és el moment de pujar l'aigua", assenyala la portaveu dels populars al consistori, Cuca Santos.