L'error freqüent amb el rentaplats que incrementa el consum d'aigua i empitjora el rendiment

El rentavaixella s'ha convertit en un electrodomèstic indispensable en la majoria de cases, però també és un dels aparells que, si no s'usa correctament, pot donar més maldecaps en forma de plats poc nets o copes amb calç incrustada. La millor manera de treure-li un millor rendiment al rentaplats i evitar-ne avaries és seguir uns senzills consells i, sobretot, evitar errors.



El gran error és, precisament, esbandir els plats i els coberts abans d'introduir-los al rentaplats. Cal retirar els residus sòlits, però no passar-los per l'aigua de l'aixeta. El rentaplats ja eliminarà les restes i estalviaràs aigua. I és que el sabó funciona a partir d'uns enzims que troben la brutícia i la desfan.

També cal tenir en compte que la majoria de vegades no cal que situem la pastilla de detergent a la cassoleta, es pot llançar a l'interior del rentaplats sempre que no hàgim programat un prerrentat. El manteniment de l'electrodomèstic també és molt important. Mai s'ha de deixar l'aparell sense sal ni abrillantador, i s'ha de netejar el filtre amb freqüència. També és important deixar la porta entreoberta quan no funcioni perquè es ventili l'interior i s'eviti la proliferació de fongs i bacteris.



Tampoc cal esperar a tenir una muntanya de plats bruts per encendre el rentavaixella. No s'han d'amuntegar plats, gots i estris a l'interior, sense espai entre ells, i les olles i paelles s'han de situar als laterals perquè no facin de pantalla i permetin la circulació de l'aigua. Els plats han d'estar orientats de manera que la part més bruta estigui orientada cap al centre i els estris més grossos no han de bloquejar els ruixadors.



Finalment, cal ser curós a l'hora de no posar estris no aptes per al rentavaixella, com ganivets esmolats, paelles antilliscants o coberts de fusta, que es podrien inflar i esquerdar. Tampoc no són aptes les ampolles amb càmera tèrmica o els termos, ja que podria entrar aigua a la seva càmera interior i ja no marxaria.