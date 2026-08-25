Barcelona afina el futur de L'Escocesa entre la «innovació gastronòmica» i l'habitatge per a persones discapacitades

L'Ajuntament de Barcelona el 2017 va comprar gran part de l'antiga fàbrica coneguda com a L'Escocesa i ara té un pla per poder rematar el projecte municipal el 2029 -"si tot va bé", ha matisat la tinent d'alcaldia Raquel Gil, per temperar les expectatives sobre el calendari-. A més de mantenir els programes de creació artística actuals, la idea és que aparegui un "centre pioner de foodtech i innovació gastronòmica" a una de les naus sense ús, un "pol d'economia social i solidària" a una altra zona i un espai "d'art inclusiu", així com habitatges per a persones discapacitades.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ho ha presentat com una evolució, que passa del record d'un projecte industrial a "un projecte col·lectiu de ciutat". Així, s'ha aprofitat que l'Ajuntament té el 93% de la propietat de l'immoble per desplegar una iniciativa variada sobre els espais que els darrers anys havien estat o bé abandonats o bé ocupats per persones que hi vivien i, posteriorment, desallotjats.
Ara, segons les noves pautes, les dues naus amb projectes de creació artístiques que ja funcionen (anomenades Johnston i Foseco) continuaran amb les seves funcions, i a poc a poc s'aniran integrant les noves iniciatives. A la nau Shield, la més gran, s'ubicarà el projecte "d'innovació alimentària" que oferirà cursos, impulsarà noves empreses i barrejarà la gastronomia amb la transformació digital. La nau Klein serà el nou espai de referència, a l'entorn del 22@, de l'economia social i solidària: serà un equipament assequible per a entitats o cooperatives consolidades i posarà el focus en els projectes de rehabilitació i eficiència energètica.
Un altre front és el de l'habitatge. Les naus Steegmann i Birkhead estan pensades per integrar habitatge per a "col·lectius vulnerables", ha apuntat Collboni. Hi haurà una trentena de pisos per a persones "amb discapacitat intel·lectual", ha afegit Raquel Gil, i la resta es reservaran per a altres situacions que requereixen també acompanyament social. Aquests equipaments, a més de poder-hi viure, també comptaran amb "espais laborals gestionats per persones amb discapacitat". Seran projectes de restauració, arts gràfiques, botiga o bugaderia, expliquen els impulsors. També hi haurà a la nau Paul "tallers i espais de cocreació entre artistes amb discapacitat intel·lectual i la societat en general". En total, hi hauria 72 habitatges, un per cada persona amb necessitats específiques, ha explicat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Promoció Econòmica i Treball. Tot plegat ho impulsarà la Fundació AMPANS, especialitzada en el sector de l'acompanyament a persones amb discapacitat.
Horitzó 2029 i més de 50 milions
Segons el full de ruta, tot plegat requerirà unes obres d'adequació que es podrien desplegar entre el 2027 i el 2028. Així, la idea és arribar al 2029 amb tot el projecte enllestit: ja haurien d'estar en marxa l'espai d'innovació gastronòmica "Foodlab", la zona residencial i d'inclusió laboral i el centre de trobada de l'economia social i solidària. Per fer-ho, l'Ajuntament té previst destinar-hi uns 27,2 milions d'euros, mentre que altres administracions i entitats -com Mercabarna, AMPANS o la Generalitat- sumarien uns 25 milions d'euros més.