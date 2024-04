«Enganyar» la natura?: així funciona el sembrat de núvols que utilitza Dubai

Davant l'actual crisi climàtica, cada vegada s'estan inventant més maneres per pal·liar uns efectes que semblen irreversibles. Alguns països fa anys que utilitzen una tècnica anomenada sembra de núvols. Consisteix a imitar, de manera artificial, el procés natural de creació dels núvols per provocar precipitacions. Aquesta modificació del clima pot fer-se des de terra, amb generadors, o des de l'aire, amb drons i avions. S'utilitza en països de tot el món, sobretot en aquells que tenen problemes de sequera.

De fet, hi ha persones que apunten que les últimes pluges torrencials que van inundar Dubai en menys de 24 hores són causades, en part, per aquesta sembra de núvols. Altres, com la científica climàtica de l'Imperial College de Londres, Friederike Otto, apuntaven que eren conseqüències del canvi climàtic.

La pluja es crea quan petits cristalls de gel o d'aigua (els núvols) s'acumulen i es barregen amb pols, sal o fum. Llavors, les gotes s'ajunten, es condensen i es precipiten en forma de pluja o neu.

La tècnica, doncs, consisteix a introduir fragments de iodur de plata, la sal adequada per aquest procediment, i accelerar el procés. Els núvols escollits per fer-ho han de tenir particular d'aigua a menys de zero graus per tal d'"enganyar" la natura.

No és una tècnica nova

Aquesta tècnica va iniciar-se als anys 40 als Estats Units, amb la Segona Guerra Mundial. Un grup de científics liderats pel químic i meteoròleg Vincent Joseph Schaefer, van descobrir que introduir esferes de gel sec a núvols podia crear precipitacions d'aigua o neu.

La investigació va seguir fins que es va voler fer una prova a gran escala i es va escollir una zona de Valladolid per fer-ho. Malgrat ser les proves més grans fetes fins al moment, es va determinar que no és una tècnica del tot fiable, i malgrat que es va aconseguir estimular el procés, els resultats no van ser els esperats. Avui en dia encara si hi ha molts dubtes sobre si és o no una tècnica eficient.