Detenen un home a una estació de Madrid armat amb un fusell d'assalt

La policia espanyola ha detingut un ciutadà estranger presumptament relacionat amb xarxes del narcotràfic que duia un fusell d'assalt i munició oculta en el seu equipatge després de ser sorprès a l'estació sud d'autobusos de Méndez Álvaro a Madrid, segons han informat a Europa Press fonts policials.



Tal com ha avançat la Cadena Ser, ocultava en el seu equipatge una arma model G-3 del calibre 7.62, així com tres carregadors i una bossa amb projectils juntament amb una pistola del calibre 9 i tres armilles antibales.



Així mateix, fonts policials han indicat que ha estat sorprès quan presumptament pretenia viatjar a França. Sobre el detingut, de 25 anys, consta una ordre de reclamació de Bèlgica -el seu país d'origen- per delictes de robatori, homicidi i segrest.



L'arrest s'ha produït aquest dimarts la tarda en un control de la Brigada Mòbil de la policia estatal a l'estació sud de la capital d'Espanya, segons han afegit les citades fonts.