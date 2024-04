Detenen el Narco de la Viquipèdia, que compartia els seus delictes a internet

Cop al narcotràfic a l'Estat. La policia espanyola ha detingut el Narco de la Viquipèdia, conegut per explicar els seus delictes a internet. En una operació conjunta amb l'Agència Tributària els agents han pogut arrestar el traficant, cervell d'una organització criminal, així com unes 30 persones més que formaven part de la banda, després d'interceptar una tona de cocaïna amagada en un veler de la banda, a l'altura de les Illes Canàries.

L'Agència Tributària assegura que la banda era la principal organització criminal de narcotràfic en actiu de l'est de l'Estat. En paral·lel a la requisició, els agents van detenir a Alacant el cervell de la banda: el britànic Colin Charrington, més conegut com el Narco de la Viquipèdia, que es va fer populars per compartir les seves operacions de tràfic de drogues en diversos portals web.

Detingut després d'atrinxerar-se

No va ser un arrest senzill. Quan els agents es van dirigir al seu domicili, el Narco de la Viquipèdia s'hi va atrinxerar, i fins i tot va encanonar els agents amb una escopeta. Es calcula que el cap del gurp tenia un múscul de 10 milions d'euros per finançar la banda: des del transport de cocaïna a pagar els sous a la resta d'integrants.

🚩Detenido el “Narco de la Wikipedia” como cerebro de una red criminal a la que se le ha incautado más de una tonelada de #cocaína



➡️31 detenidos

➡️23 registros



🚔Incautados 1.165 kg de #cocaína escondidos en un velero que viajaba desde #Surinam hasta #Valenciapic.twitter.com/96WOY3CoBG — Policía Nacional (@policia) April 20, 2024

L'operació va començar a finals del 2022, quan es van identificar diverses persones properes al líder. Per dur a terme la investigació s'han fet 300 vigilàncies i s'han intervingut més de 100 trucades.

Les autoritats europees consideren a Charrington com un dels principals barons del narcotràfic internacional. El 2018, l'Audiència d'Alacant ja havia condemnat el traficant a 15 anys de presó per tràfic de més de 192 quilograms de cocaïna, després que la seva anterior banda fos desarticulada el 2013. De fet, la primera detenció a l'Estat es remunta al 1997, en aquell cas per tràfic de Haixís.