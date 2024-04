Detingut un ultra del PSG que s'ha barallat amb un aficionat del Barça

Un seguidor del PSG ha estat detingut per un delicte de lesions en el marc d'una baralla amb un aficionat culer que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda, hores abans del partit que enfrontarà el club parisenc amb el Futbol Club Barcelona en la tornada dels quarts de final de la Champions a l'estadi de Montjuïc. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la baralla ha tingut lloc cap a les cinc de la tarda a les immediacions de plaça Espanya.

El cos policial català ha dissenyat un dispositiu de seguretat amb 300 agents que ja acompanya els seguidors més perillosos del PSG des de les torres venecianes fins a l'estadi per evitar incidents. Cap a les cinc de la tarda ja hi havia una desena de furgonetes de la Brigada Mòbil dels Mossos a plaça Espanya. Els vehicles s'han situat estratègicament a la zona de Maria Cristinaentre els aficionats del PSG, que a aquella hora ja eren força nombrosos, i els del Barça, per evitar que es puguin trobar.

De fet, els agents fins i tot han baixat a l'estació de Metro per indicar des de l'interior als aficionats culers que arriben per on han de sortir a la superfície, de tal manera que no es trobin amb els francesos. A banda del detingut hi ha hagut algun moment de tensió sobretot quan algun aficionat del Barça ha passat per la zona dels del PSG, però la situació no ha anat a més.

El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ja explicava aquest matí que l'objectiu és que hi hagi "mínima zona d'interacció" entre les aficions rivals per "minimitzar riscos". En total es calcula que uns 2.600 aficionats del PSG han viatjat a Barcelona per acompanyar el seu equip. Ferrer ha reiterat que la transcendència del partit, l'aglomeració i el moment "complex" a escala mundial pel que fa a l'alerta terrorista fan que aquest dimarts s'hagi desplegat un dispositiu de seguretat "ampli", amb més de 350 agents.