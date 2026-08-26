«Els gats són els meus mestres»

A l'estiu, Barcelona es buida de gran part dels seus veïns, que aprofiten per desconnectar amb alguna escapada o viatge. En plena temporada de vacances, són moltes les famílies amb mascota que confien en cuidadors per fer-se càrrec dels seus animals, fet que dispara l’activitat d’aquests negocis, que tenen més feina en aquesta època de l’any. Per endinsar-nos en aquesta realitat, Nació parla amb l’encarregada de l’empresa Ohmygat, Sonia Arranz, qui assegura que els gats són els seus “mestres”.
Fa 14 anys que la Sonia és cuidadora de gats. Tot va començar quan cuidava les mascotes d’amics, coneguts i família, mentre que poc a poc anava donant forma a la idea de convertir aquesta passió en un projecte professional. Tanmateix, recorda que l’estima per aquests felins ve de molt més lluny: va tenir el primer amb 25 anys. En aquell moment vivia amb la seva germana, sempre organitzaven les vacances per tal que en tot moment hi hagués algú disponible per cuidar l’animal. I aquí és quan se li va il·luminar la bombeta: “La gent que no té a ningú, com s’ho fa?”. Una simple pregunta que ha transformat en negoci.
La Sonia confessa que, mentre cuida als felins, aquest també l’”ensenyen molt”. “La gent està molt acostumada als gossos, i els gats són molt diferents”, assenyala. El que més li agrada d’estar amb els gats és observar l’evolució d'aquells que, d'entrada, són més porucs, tímids o inquiets: “Veus que després si que surten i tenen bona relació”. En canvi, el que menys li atrau de la seva rutina és extern als animals: el clima. “A l’estiu passem molta calor”, lamenta.
La Sònia ha estudiat educació felina i, a banda de cuidadora de gats, és tècnica veterinària. Tot i que no hi ha una recepta màgica per fer la seva feina, sí que creu que “has de saber una mica de comunicació”. “Llavors ja veus el gat si li passa alguna cosa, tot i que ells amaguen molt el dolor i si es troben malament”. Tot i que fins i tot per una experta, a vegades pot resultar complicat, l’experiència i la comunicació felina són dues grans aliades per resoldre aquests problemes. D’altra banda, també imparteix formacions i assessories online, cosa que reconeix que li ocupa molta feina. “Ara mateix ho faig tot jo”, assenyala.
Una feina de temporada
La raó per la qual a l’estiu dedica la major part de la seva jornada al manteniment dels gats és la diferència en quant a demanda de servei d’aquesta època respecte la resta de l’any, que segons la responsable de Ohmygat és “bastant gran”. Aquest augment es tradueix en un volum de feina molt més alt durant els mesos de juliol i agost, fins al punt que ho considera una “bogeria”. “Podria tenir 12 clients al dia tranquil·lament, i durant l’any en vaig tenint, però amb menys volum. Dos o tres al dia com a màxim”, diu.
“Per a la majoria de gent, els seus gats són la seva família”. Una frase que evidencia que, per a moltes persones, un felí va molt més enllà d’una simple mascota. De fet, la Sònia fa una comparació, típica però alhora molt visual, sobre el que representa que la gent confii en ella per cuidar els seus gats: “És com una persona que té el seu nen i li deixa a una cangur o una guarderia”. Així doncs, destaca que comporta molta responsabilitat perquè “estàs cuidant a una part de la família d’aquesta persona” i “dipositen la seva confiança en tu”. Això és una dels aspectes que ella valora més i considera molt important.
Ara mateix té una cartera aproximada de gairebé 80 usuaris. Tot i que no sempre són els mateixos i van variant, té un públic fidelitzat i divers: “Jove, gran, parelles, gent que viu sola…”, assegura. Davant d'aquesta varietat de clientela, continuar treballant amb la mateixa dedicació és vital, ja que segons la Sònia, actualment assegura que “hi ha molta competència”: “Quan jo vaig començar no hi havia gairebé ningú que ho feia, i ara hi ha bastanta gent que ho fa”, afegeix.