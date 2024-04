L'Estat limita l'ús d'una quimioteràpia per problemes de subministrament

"Pot comprometre les probabilitats de cura i supervivència global". És el crit d'alerta de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) després que el Ministeri de Sanitat hagi hagut de limitar la quimioteràpia amb cisplatí per problemes de subministrament del fàrmac. Les autoritats sanitàries ja han activat els protocols per sol·licitar més dosis a laUnió Europea, però mentrestant han hagut de restringir el tractament per als pacients sense alternatives mèdiques.

El cisplatí és una quimioteràpia que s'empra contra el càncer testicular, d'ovari, de bufeta, de pulmó de cèl·lules no petites i de cap i coll. Ara mateix hi ha una "existència limitada" del medicament, que han fet servir 1.087 pacients a Catalunya entre els mesos de gener i febrer, tal com detallen fonts del Departament de Salut al diari Ara.

El problema no és de l'Estat, però, sinó de subministrament a les empreses productores: Pfizer, Accord Healthcare i Hikma Pharmaceuticals. Per aquest motiu, la solució de l'AEMPS passa per prioritzar les unitats disponibles i redistribuir les existències als diversos països de la UE. Les fonts consultades pel mitjà mencionat asseguren que el marge fins a l'esgotament definitiu de les dosis de cisplatí a Catalunya és de quatre setmanes.