La nova vida d'Urdangarin: aquest dimarts se li acaba la condemna

Iñaki Urdangarin serà, a partir d'aquest dimarts, un ciutadà lliure i sense cap mena de pena de presó a la seva esquena. L'exmarit de la infanta Cristina de Borbó compleix aquest 9 d'abril els cinc anys i deu mesos de presó que va rebre de condemna per la seva implicació en el cas Nóos, a més d'altres delictes de corrupció en conseqüència d'aquesta trama.

Encara que l'Audiència de Palma el va condemnar a sis anys i tres mesos de presó per prevaricació, malversació, frau a l'administració, tràfic d'influències i dos delictes fiscals, va ser el Tribunal Suprem qui li va rebaixar la pena als cinc anys i deu mesos. Des del 2018 fins al 2021 va estar ingressat a la presó de dones de Brieva, a Àvila, on després va poder demanar accedir a un voluntariat per ajudar en una ONG.

Més tard, el que ja és excunyat del monarca Felip VI, va ser traslladat a Alcalá de Henares, a un Centre d'Inserció Social (CIS) en el qual els presos per delictes econòmics se sotmeten a diversos cursos de reinserció. El seu darrer empresonament es va dur a terme a la presó de Zaballa, a Àlaba.