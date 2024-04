El truc viral perquè els ous durs no es trenquin durant la cocció

Hi ha algunes respostes prohibides a la pregunta "quin és el plat que saps cuinar millor?". Totes comparteixen l'extremada senzillesa del procés i un bon exemple és l'ou dur. Si bé, això no vol dir que el resultat de 10 estigui garantit. I és que hi ha un inconvenient molt típic durant la cocció: que l'ou s'esquerdi i deixi escapar part de la clara i la gema. En aquest sentit, hi ha una creadora de contingut a internet que ha compartit un senzill truc per evitar-ho.

Es tracta de la popular Delicious Martha, experta en l'àmbit culinari i amb més d'1,7 milions de seguidors a Instagram. Abans de revelar el truc, però, subratlla que cal seguir diverses premisses: que l'ou sigui fresc, que sigui a l'aigua abans que comenci a bullir, i que la cocció oscil·li entre els 10 i els 12 minuts.

Ara sí, ja estàs preparat o preparada per descobrir com evitar que l'ou es trenqui: és tan senzill com punxar l'extrem superior de la closca amb una agulla i molta cura. D'aquesta manera, s'evita que els cops i la pressió interna provoquin esquerdes més grans que facin vessar l'ou.