El truc del xef Martín Berasategui per no espatllar les llenties

Els coneixements culinaris no només permeten aconseguir el millor sabor a partir dels ingredients de què disposem, sinó també mantenir totes les seves propietats nutricionals. I és que cuinar malament el producte pot fer que perdi qualitat. Per això, el xef Martín Berasategui va compartir un truc per evitar aquest error amb les llenties, un dels aliments més complets.

En el programa de David de Jorge, més conegut com Robin Food, el cuiner basc amb fins a 12 estrelles Michelin detalla que cal posar les llenties -i qualsevol llegum- en remull sempre que no siguin fresques. Si ho són, aquest pas no és necessari, ja que no estan completament deshidratades. A més, aquestes creixen més de pressa amb la cocció. Però, com podem saber si són fresques o no?

El truc consisteix a mossegar-ne una. Si es trenca amb facilitat, vol dir que és fresca. Si, en canvi, cal estrènyer molt o fer diversos intents, la llentia no és fresca i cal deixar-la tota la nit en remull. Sembla fins i tot absurd, però aquesta diferència pot fer que l'estofat o el plat que estiguem preparant sigui de la millor qualitat o no.