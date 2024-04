Ares Navarro i Núria Navarro, del Solsona Patí Club, al Stage de l’ Alt Rendiment Català

Els dies 28, 29 i 30 març a La Seu d’Urgell es va celebrar uns entrenaments intensius, amb pernoctació i dietes incloses, i també entrenaments de flexibilitat, dansa, preparació física, psicologia, manteniment de material, valoracions dels programes tècnics davant de jutges, i tot el que està relacionat amb tècnica i components del patinatge artístic del màxim nivell.

Les patinadores del Solsona Patí Club Ares Navarro (seleccionada per la federació) i Núria Navarro, ambdues esportistes qualificades dins del màxim nivell del patinatge artístic català, van participar en aquest esdeveniment acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell i per altres tècnics d’alt nivell.

L’experiència va ser molt i molt profitosa per les dues patinadores rebent unes valoracions esplèndides encoratjant-les a seguir treballant per aquest bon camí per aconseguir arribar fins al campionat català amb el màxim nivell.

Enhorabona Núria i Ares !