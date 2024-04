Lliga Catalana de Bitlles 2023-24 1a. Divisió Lleida

Penúltima Jornada de la Lliga Catalana de 1a Divisió de Lleida. Olius B afrontava un compromís molt important per consolidar-se a la primera divisió. El desplaçament a Ponts era decisiu. En cas de perdre l’enfrontament l’equip baixava de categoria. Tot al contrari, els components de l’equip d’Olius han fet la feina i han guanyat les dues partides amb lo qual la darrera jornada no te transcendència ja que l’equip, gràcies a aquesta victòria, tornarà a militar a la Primera Divisió. Per la seva banda Olius A complia la jornada de descans esperant els resultats de la resta d’enfrontaments. De cara a la darrera jornada Olius A està obligat a guanyar les seves partides a Igualada i que Tàrrega perdi el seu enfrontament amb Los del Huerto per poder entrar a la final de clubs de Catalunya a la que accedeixen els 8 millors.

Resultats i classificació de la jornada