El CB Solsona organitza aquest cap de setmana la fase final del campionat territorial sots-20 masculí amb participació local

Aquest cap de setmana, el sots-20 masculí del CB Solsona disputarà a casa la fase final del campionat territorial de nivell A-1 en format final a quatre. La Federació Catalana de Basquetbol n’ha concedit l’organització al club solsoní, que entoma la cita amb il·lusió per cloure l’excel·lent temporada de l’equip que entrena Toni Ribalta, campió del seu grup.

La primera semifinal serà dissabte a les 16 hores i la disputaran el Vilassar de Dalt i l’AEC Collblanc. El primer és el campió del grup 2 de la categoria, mentre que el Collblanc és el subcampió del grup1, en què el conjunt solsoní va proclamar-se campió el març, precisament en l’enfrontament jugat a l’Hospitalet.

El conjunt taronja-i-negre jugarà la segona semifinal, dissabte a les 18 hores, contra el Maresme 3 Viles, equip que ha quedat segon del seu grup amb només tres derrotes. Diumenge, el partit per al tercer i quart lloc es jugarà a les 10.30 i la final, a les 12.30, amb entrega de trofeus prevista a les 14.15.

El sots-20 del CB Solsona intentarà atènyer el millor colofó de la temporada sumant un altre títol per a l’entitat solsonina, si bé és plenament conscient del “gran nivell dels altres equips participants a la fase final”, tal com explica Toni Ribalta.

L’objectiu de la temporada està sobradament assolit. Per això, “l’equip afronta aquest premi amb la màxima il·lusió i motivació, com a recompensa de la feina feta durat tot el curs”, segons el tècnic, que agraeix l’esforç i la dedicació de cadascun dels jugadors que han fet possible aquest èxit.

Formen part del sots-20 masculí Biel Font, Denís Ferrer, Unai Rodríguez, Jordi Mas, Ferran Casas, Roger Cases, Issouf Diallo, Ganja Costa, Pablo Vázquez, Ton Garriga, Dani Sances i Joan Cardona.

Crida a l’afició

Per tot plegat, el club fa una crida a l’afició a omplir aquest cap de setmana el pavelló poliesportiu per animar el conjunt solsoní i reconèixer la feina feta durant tota la temporada.

L’espectacle està assegurat amb els quatre millors equips de la categoria U20 masculí. Tothom al pavelló!

FASE FINAL A QUATRE SOTS-20 MASC. NIVELL A-1

Dissabte 17

16 h CB Vilassar de Dalt vs. AEC Collblanc

18 h CB Solsona vs. Maresme 3 Viles

Diumenge 18

10.30 h Partit 3r i 4t lloc

12.30 h Final