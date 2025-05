La maquinària agrícola torna a ser protagonista a la Fira de Sant Isidre de Solsona

La Fira de Sant Isidre de Solsona es caracteritza, any rere any, per l’elevada presència d’expositors de maquinària agrícola, un dels sectors més potents i genuïns del certamen.

Aquesta especialització s’ha consolidat com un dels trets distintius de la fira i un important atractiu per al públic professional i general.

En l’edició d’enguany, aquest sector ocuparà més de 1.800 metres quadrats d’exposició, fet que consolida una de les mostres més consolidades del certamen.

La participació de les empreses del sector agrícola no només reforça el caràcter ramader i agrícola de la fira, sinó que també posa de manifest la importància del Solsonès com a territori vinculat a l’activitat agrària i a la innovació tecnològica aplicada al camp.