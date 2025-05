La Fira de Sant Isidre exhibirà la mostra de motor més multitudinària amb més de 250 vehicles

La Fira de Sant Isidre de Solsona d’enguany comptarà amb una gran exhibició de vehicles a motor, que preveu reunir més de 250 unitats al llarg del cap de setmana. Aquesta edició suposa un salt qualitatiu i quantitatiu respecte als anys anteriors, amb un increment notable de participants en les diverses trobades programades.

Vehicles clàssics

A data d’avui, ja s’han inscrit més de 100 vehicles d’alta gamma per a la demostració que tindrà lloc el dissabte 17 de maig a partir de les 9 h del matí a l’avinguda Cardenal Tarancón. A aquests s’hi sumen un centenar de vehicles Renault Sport Classic, que participaran el diumenge 18 de maig a partir de les 9 h al mateix espai, en el marc de la III Trobada de cotxes clàssics especial Renault Sport Classic.

Motos clàssiques

La jornada de diumenge també inclourà la V Trobada de cotxes clàssics, amb una cinquantena de vehicles inscrits, i la trobada de motos antigues i clàssiques ciutat de Solsona, que arrencarà igualment a les 9 h del matí i compartirà ubicació amb la resta de mostres de motor.

Amb aquesta aposta, organitzada per Històrics Solsonès i Motor Club Solsonès, la Fira de Sant Isidre reforça el seu atractiu com a punt de trobada de referència per als amants del motor, amb propostes de gran nivell que combinen història, passió i potència a peu de carrer.