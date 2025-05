El 27è Zoom Fotogràfic de la Fira de Sant Isidre repartirà 540 euros en premis

La prova s'iniciarà a les 9 del matí, moment en el qual s'obriran les inscripcions. Aquestes es podran realitzar a la botiga del Resol (carrer de Sant Nicolau, 4) fins a les 10:30 hores.

El preu de la inscripció és de 8 euros i inclou 1 tiquet per esmorzar, el revelatge de les fotografies i una foto de record del Zoom Fotogràfic.

Els temes d'enguany seran: Fira de Sant Isidre (3 fotografies) Solsona (1 fotografia) Comerç de Solsona (1 fotografia)

El Iliurament de les fotografies serà per correu electrònic a revelatges@fotoresol.com fins a les 16 hores del mateix dia i en format JPG mínim 1.500 pix al costat curt i resolució de 300 dpi. Cal identificar al correu el número de participant.

Per poder optar als premis és necessari tenir una foto de cada tema.

Premis

60 euros per a les millors fotografies de cada tema de la Fira i Solsona

100 euros en vals de compra pera la millor fotografia del tema de Comerç a Solsona, atorgat per la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona

100 euros per a la millor col.lecció

100 euros per a la millor collecció dels participants menors de 14 anys

Condicions específiques: És obligatori passar el control horari i participar a la fotografia de control per optar als premis.

Qualsevol imprevist serà resolt per l'organització i el fet de participar en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases. Les fotografies s'exposaran del diumenge 18 de maig al divendres 30 de maig al pati Gòtic del Consell Comarcal del Solsonès En cas de pluja no s'anul.larà el ZOOM. L'organització no es farà responsable de cap accident que puguin patir els participants en el transcurs del ZOOM. Les fotos guanyadores passaran a l'arxiu de la Fira i en cas de publicació es farà constar el nom de l'autor. El fet de participar obliga al compliment d'aquestes bases. El lliurament de premis serà el dissabte 24 de maig a les 18 h al pati gòtic del Consell Comarcal del Solsonès