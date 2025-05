El cuiner Jordi Roca i la soprano Raquel Andueza participaran en una taula rodona a Solsona en el marc del Festival Espurnes Barroques

Aquesta trobada entre els dos artistes serà l'oportunitat per conèixer més sobre les respectives experiències i la seva amistat, que va sorgir després que la soprano –que va perdre (i recuperar) la veu a causa d’un accident–, ajudés al cuiner a poder parlar després del problema vocal que va patir.

En acabar l'acte els assistents podran degustar una gominola creada per Jordi Roca especialment per a l'ocasió amb malva i gavarrera, dues joies que apareixen a la foto del cartell del festival d'enguany, del qual Andueza n’és protagonista. S’està treballant per tal que aquesta gominola, l’Espurnola, es pugui comercialitzar ja que forma part també, del projecte Plantes Oblidades que lidera el col·lectiu Eixarcolant.

A més a més, aquesta taula rodona serà el preludi de l’inauguració de l’instal·lació artística Arrelant l’aire que l’artista balear Júlia Febrer ha estat treballant durant tres sessions ambl’ajuda dels alumnes de les escoles Setelsis i Vinyet de Solsona i els usuaris d’AMISOL, el resultat del qual es podrà veure a la sala Francesca de Llobera del mateix Consell Comarcal.

Les entrades per a la proposta tenen un preu de 5€ (anticipades) i es poden adquirir a través dela web espurnesbarroques.cat.

Diumenge 10 de maig Espurnes Barroques torna a obrir les portes de Matamargó (Pinós)

La catedral dels pagesos obrirà les portes de nou al festival el diumenge a les 11:30h per acollir la proposta de The Delightful Pocket Company titulada “La cambra d’ambre”, una joia preciosa que es posarà en valor acompanyada d’un vi d’una varietat recuperada a la DO Pla de Bages i mel de Su.

Les properes cites d’Espurnes Barroques al Solsonès seran el dissabte 17 de maig al Santuari del Miracle, amb el concert de l’Orquestra del Miracle i una estrena d’una obra de Bernat Vivancos per commemorar el Mil·lenari de Montserrat i, l’altra cita imprescindible serà el 18 de maig a la tarda a Linya (Navès), municipi on el festival fa parada per primer cop.

Els dos primers caps de setmana de juny, Espurnes Barroques també serà al Solsonès. Es pot consultar la programació completa a la web espurnesbarroques.cat.