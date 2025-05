Pau Alabajos oferirà un concert-recital de Vicent Andrés Estellés el 9 de maig a Solsona

El divendres 9 de maig tindrà lloc, al Casal Popular La Fura de Solsona, la segona sessió del cicle de primavera de Lectures i Cultura Crítica d’enguany, que versarà sobre la figura de Vicent Andrés Estellés. En aquesta ocasió, l’acte comptarà amb la presentació del llibre sobre Estellés de Pau Alabajos, sopar i un concert-recital del mateix Alabajos.

L’acte començarà a les 7 de la tarda, amb la presentació del llibre de Pau Alabajos «Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble», amb una conversa amb l’autor conduïda per Miquel Albero -historiador, músic, poeta i llibreter a la llibreria cooperativa El Refugi de la Seu d’Urgell-. Tot seguit, hi haurà un sopar lleuger, i a 2/4 de 10 començar el concert-recital de Vicent Andrés Estellés, amb Pau Alabajos a la plaça Sant Pere.

Cartell de l`acte

Vicent Andrés Estellés és un dels poetes fonamentals de la literatura catalana. La seva obra és una narració íntima i universal de la nostra història recent: la mort i la fam, l’horror de la guerra, la crua postguerra i la derrota col·lectiva. Però també la resistència, l’esperança, la lluita constant i la fràgil alegria. En aquest llibre únic, la primera biografia sobre Vicent Andrés Estellés, el músic i escriptor Pau Alabajos ens acosta al recorregut vital del poeta amb motiu de la celebració del centenari del seu naixement. Un viatge que parteix dels seus poemes clau per mostrar-nos la vessant més humana d’Estellés.

L’acte s’organitza en solidaritat amb el País Valencià, les persones i editorials, artistes, treballadors i treballadores afectades per la DANA. Els diners recollits es destinaran al Col·lectiu Ovidi Montllor (www.elcom.cat).

L’assistència a l’acte és lliure i gratuïta, però per motius organitzatius es recomana inscripció prèvia al correu actua@larada.coop o per telèfon al 672 49 12 23. El cicle de primavera 2025 de Lectures i Cultura Crítica al baix Solsonès està organitzat conjuntament per Òmnium Solsonès, el Casal Popular la Fura, i el projecte ACTUA - Fem coses al baix Solsonès i rodalia.