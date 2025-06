Últim programa de la temporada del podcast «Ulls de Clio» acompanyats del públic

El programa radiofònic de Solsona FM d’història i humor tanca la seva quarta temporada amb un episodi a la Torre de les Hores el dissabte 28 a les 7 de la tarda

Riure aprenent història és el lema dels Ulls de Clio des del desembre del 2021. El programa de ràdio encapçalat pel Pau Subirà, l’Albert Colell i el Marc Segués tanca la seva quarta temporada amb un objectiu clar: sortir al carrer per compartir rialles i curiositats històriques amb els solsonins. Des de la terrassa del bar del Castell, amb un got en mà, i observats per la Torre de les Hores, el trio solsoní us convida a fer un beure amb ells mentre els escolteu.

A partir de les 19 h us faran viure un dels seus espectacles en directe. Anècdotes curioses, concursos amb premi, acudits dolents i històries que no surten als llibres, però us deixaran amb els ulls com taronges són els ingredients que us prometen.

Cartell de l`acte



De la mà de la musa grega de la història, el trio solsoní comptarà amb una nova col·laboració de luxe: l’associació de divulgació científica Solsciència. El programa explorarà el tàndem història i ciència per explicar-vos tot de curiositats que desconeixeu i que us faran semblar eloqüents en el vostre pròxim sopar. Coi, si encara us farem semblar enginyosos i tot! Però això no és tot: prepareu-vos i veniu amb ganes de jugar, perquè encara us emportareu el premi del concurs. Ah, i asseieu-vos bé a les cadires perquè sí, els solsonins ens anunciaran en exclusiva que aquest estiu desembarquen a la capital i els podrem sentir cada setmana a la ràdio líder del país. Veniu per saber on i quan! amb els únics culpables que hi ha perquè aquest projecte continuï endavant: vosaltres. El seu públic.

Així que si ja sou soldats habituals, no falleu. I si no heu vingut mai, però heu arribat fins aquí i us ha cridat l’atenció: no tingueu vergonya i veniu dissabte 28 a les 19 h a la Torre de les Hores. Si us en canseu sempre podreu fer veure que aneu a la barra a buscar un beure i no tornar. Ells us prometen que no us ho tindran gens en compte. Tot el contrari. Us hi esperen a tots!