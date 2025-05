David Bueno parlarà a Solsona de «El cervell dels preadolescents i adolescents»

L'expert en genètica i neurociència i divulgador científic David Bueno torna Solsona per parlar del cervell dels preadolescents i adolescents. Ho fa el 8 de maig en el marc del cicle de xerrades per a famílies "Tres en ratlla", organitzat per les AFA de primària de la ciutat amb la col·laboració de l'Ajuntament