Les Fourchettes posen veu al tret de sortida dels concerts d'estiu a Solsona

El canvi d'ubicació a causa de la pluja, (el concert es va haver traslladar de la Plaça de la Catedral al Teatre Comarcal) no va afectar la presència de públic al primer concert del Cicle estiuenc "Solsona dóna la nota", que gairebé va omplir amb més de dues-centes persones la sala solsonina per gaudir amb l'espectacle musical de Les Fourchettes.

Són un quartet vocal de Barcelona format per quatre cantants procedents d'estils diferents (el clàssic, el musical, el jazz, el gospel) unides per l'amor a la música vocal. Creat l'any 2015, aquest jove quartet ja ha actuat a festivals internacionals com el Moscow Spring a Cappella i ha guanyat el premi al millor quartet del concurs nacional de Barbershop SABS, convertint-se en el primer quartet femení que aconsegueix la medalla d'or en aquesta categoria.

A Solsona van portar A Capella!, un espectacle en el que la veu és l'únic instrument i protagonista. Amb un repertori que fa homenatge als grups vocals femenins dels 50 i els 60, Les Fourchettes reivindiquen amb certa dosi d'irreverència el Barbershop, un gènere tradicionalment masculí que tanmateix fan seu per interpretar des de estàndards de jazz a temes de pop rock actual.