Toni Albà encetarà els actes del cap de setmana jove 2025

L’humor irreverent d’en Toni Albà aterrarà a la sala polivalent de Solsona el proper dijous 17 de juliol a les 22h amb el seu espectacle Locus Operandi. El reconegut humorista es posa a la pell d’un músic d’òpera que puja a l’escenari quan encara no ha arribat la resta de l’orquestra. A partir d’aquí, l’humor i les imitacions s’apoderen de l’escenari.

Les entrades de l’espectacle, igual que les de la resta d’actes del cap de setmana, ja són a la venda a l’aplicació mòbil Solsona 24/7, a la versió web (https://portal.wetown.app/solsona/tickets) i a la taquilla de la sala polivalent una hora abans de l’espectacle.

Cartell del cap de setmana Jove



Des de Joventut Solsonina es treballa, tal com s’ha fet en els darrers anys, per oferir un cap de setmana amb actes per al públic jove però també per portar una oferta cultural diversa i adreçada a tots els públics. És per això que la programació del cap de setmana s’enceta amb un espectacle teatral d’aquestes característiques.

Les propostes seguiran divendres 18 amb el segon torneig del joc del cementiri a la sala polivalent i el sopar de pagès, una de les novetats d’enguany. Serà una proposta gastronòmica de proximitat amb l’acompanyament musical dels Quintik’s, un grup local estrenat recentment.

I, com és habitual, el dia gran de la celebració serà dissabte 19 de juliol. Enguany, després de molts anys amb els actes centralitzats a la zona de la sala polivalent, el nucli antic tornarà a acollir bona part de les propostes de dissabte. A mitja tarda, el torneig de beerpong omplirà la Plaça de Palau de més de 30 equips que jugaran fins al vespre. Tot seguit, tindrà lloc el tradicional sopar jove a la Plaça Major i un concert amb el grup The Paxanguers, un habitual dels estius musicals solsonins.

La festa s’allargarà fins a la matinada a la sala polivalent amb els concerts de la Dalton Bang i la Banda Biruji, que ens faran ballar amb les millors versions del moment.

Convidem a tothom a participar dels actes d’aquesta festa que, amb els anys, s’ha convertit en una de les grans celebracions de l’any a la ciutat i en una cita imprescindible de l’estiu solsoní!