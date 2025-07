La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona celebra els 30 anys amb un concert conjunt amb la Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

En la convocatòria central del 44è Cicle de concerts d'estiu de Solsona, el 18 de juliol al teatre comarcal, compartiran escenari 22 músics de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona per celebrar el trentè aniversari del conjunt solsoní.

Les dues cobles renovellen el vincle amb què va néixer la solsonina i que va fer que alguns intèrprets de la formació veterana, aleshores professors de l’Escola Municipal de Música de Solsona, participessin en els seus primers passos. Fins i tot directors i intèrprets de la Juvenil Ciutat de Solsona han tocat amb els altres.

En la primera part del concert, cada cobla interpretarà tres peces per separat, mentre que en la segona, sota la batuta de Miquel Massana, oferiran un repertori escrit per a dues cobles amb clàssics com Juli Garreta, Joaquim Serra i R. Lamote de Grignon i temes contemporanis d'autors com Marc Timón i Enric Ortí.

Les entrades, al preu simbòlic de 5 euros, es poden adquirir a través de l’aplicació mòbil Solsona 24/7 i a la versió web aquí. El Cicle de concerts d'estiu de Solsona és coorganitzat per la regidoria de Cultura i l'Orfeó Nova Solsona.