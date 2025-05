La crònica dels partits del CB Solsona

JÚNIOR MASCULÍ B

CB Solsona B 77-61 CB Can Parellada

El júnior B rebia dissabte el Can Parellada en el seu últim partit de la temporada a casa. No només per això els solsonins tenien ganes d'emportar-se la victòria, sinó perquè també van perdre en un final ajustat al partit d'anada.

Els locals sortien amb moltes ganes, i de seguida es posaven per sobre en el marcador, amb bones defenses i un sistema ben treballat, i arribaven a posar-se fins a 17 punts per davant. El Can Parellada intentava la reacció, canviant defenses i sistemes. Però cada cop que els terrassencs s'apropaven, els taronges demostraven talent i els mantenien a ratlla.

Al final, el tir exterior sentenciava el partit i certificava gairebé matemàticament la segona plaça de la lliga a falta d'una jornada per acaba. A totes en l'últim encontre!

CADET FEMENÍ A

Manresa 39-69 CB Solsona

El CB Solsona tanca la lliga amb autoritat a Manresa. El cadet femení A taronja ha posat punt final a la temporada amb una contundent victòria a la capital bagenca per 39 a 69, en un partit que va dominar de principi a fi. L'equip solsoní va imposar un alt nivell defensiu des del primer minut, amb una defensa individual molt efectiva que va dificultar constantment la circulació de pilota del conjunt local.

Gràcies a una bona pressió defensiva i a una gran capacitat per recuperar pilotes i sortir al contraatac, el Solsona va aconseguir ampliar distàncies ràpidament en el marcador. Només a l'últim quart, amb el partit ja decidit i una certa relaxació per part dels visitants, el Manresa va poder maquillar una mica el resultat aprofitant una defensa en zona.

Amb aquesta victòria clara, el CB Solsona tanca la lliga en una meritòria segona posició, i amb molt bones sensacions de cara a competir la fase final els dies 24 i 25 de maig a Castelldefels.

Seguim!

CADET FEMENÍ B

CB Solsona 57-63 Cal Xavi Manresa

Dissabte vam disputar un partit intens i molt competit contra el Manresa al nostre pavelló. Les jugadores del CB Solsona van lluitar de valent en un enfrontament que va estar igualat fins als últims minuts.

Vam començar amb bon peu, amb un primer quart ajustat, on les solsonines van estar actives en atac i van fer una bona feina en defensa. A mesura que avançava el partit, les jugadores van continuar buscant bones opcions en atac i van estar valentes en el tir exterior; en destacaven els sis triples anotats, que van mantenir l'equip dins del partit.

Tot i això, les manresanes van ser molt efectives en les entrades a cistella, especialment al segon i tercer quarts, en què van agafar un petit avantatge. Les nostres jugadores no van abaixar els braços en cap moment i, gràcies a una gran actitud defensiva i al lideratge ofensiu, vam arribar amb opcions al tram final.

El darrer quart va ser molt disputat, però alguns errors puntuals i l'encert rival van decantar la balança a favor de les visitants. Tot i la derrota, va ser un partit molt ben jugat, on les jugadores van demostrar un gran nivell físic i psicològic, mantenint la calma els últims minuts per intentar igualar el marcador.

Amb aquest matx tanquem la temporada. Estem satisfetes amb la feina feta i tot el que hem après. Ha estat un any intens: hem treballat molt, hem millorat tant a nivell individual com col·lectiu i hem anat creixent com a equip setmana rere setmana.

INFANTIL MASCULÍ

CB Solsona 77-55 Qbasket Sant Cugat

Penúltim partit de linfantil masculí contra l'últim classificat, aquest cop amb més jugadors i jugadores. El matx va començar fort pels visitants, que es posaven per sobre al marcador. Després d'un temps mort, el Solsona va començar a ficar-se al partit i va aconseguir arribar al descans guanyant de 13 punts.

Després, els solsonins van seguir amb el mateix ritme amb més ganes de posar punt final a l'encontre havent ampliat la diferència al marcador. L'últim període va ser igual que els anteriors i va deixar el rival sense opcions de guanyar.

Aquest penúltim partit es va lluitar amb moltes ganes. Cal felicitar i donar les gràcies a la Gemma i la Júlia, jugadores del mini femení, que després de guanyar el seu partit van voler tornar a jugar i ajudar l'infantil en aquest últim tram de temporada. La propera cita és contra el Sabadell, en un encontre que es lluitarà amb les mateixes ganes.

Seguim!

CISTELLA BAIXA

MINI MIXT

CB Solsona 91-78 La Salle Manresa B

Victòria important del CB Solsona en el penúltim partit de lliga, superant La Salle Manresa B per 91 a 78. L'equip va començar molt fort, especialment al primer quart, amb molt encert i intensitat, marcant un parcial clar que ens va donar confiança.

A partir del segon quart, però, La Salle va pujar molt el nivell, amb una actitud molt més agressiva i decidida, reaccionant a la diferència inicial. Això ens va posar en més dificultats i vam entrat en una fase del partit en què ens va faltar una mica més de calma. En alguns moments vam jugar amb massa pressa, sense la pausa necessària per controlar el ritme del joc.

Tot i això, vam saber mantenir-nos al davant gràcies a l'encert ofensiu: 40 cistelles de dos, tres triples i dos tirs lliures, amb aportacions repartides entre tot l'equip. En defensa vam cometre 20 faltes, però sempre amb actitud i intensitat per competir cada acció.

Ens emportem una bona victòria, però també l'aprenentatge que cal jugar amb més cap fred quan el partit s'estreny i el rival reacciona. Últim partit de la lliga a tocar: cal acabar amb bon gust de boca i seguir millorant.

Enhorabona a totes i tots. Seguim treballant i millorant. Força, Solsona!

PREMINI A

CB Solsona 17-67 CB Berga

El cap de setmana passat vam jugar a casa contra el CB Berga. Vam començar molt bé el partit, amb una defensa molt activa i bons atacs, que ens van permetre guanyar el primer parcial amb un marcador de 6-0. Estàvem concentrats i amb energia!

A partir del segon quart, els visitants van augmentar el nivell de joc, millorant molt tant en defensa com en atac. Tot i els esforços dels nostres jugadors i jugadores, ens va costar mantenir el ritme davant els seus bons moviments i encert.

Tot i així, hem de destacar l'esforç de tot el conjunt. Alguns infants del premini B van jugar dos partits seguits per ajudar-nos a completar l'equip i, gràcies a ells, vam poder disputar l'encontre. Vam fer una gran feina, vam aprendre molt, vam millorar aspectes del joc i, sobretot, ens ho vam passar molt bé, que és el més important!

Tot i la derrota, sortim molt contents del partit i de la feina feta. Ara només ens queda un matx fora de casa i l'afrontem amb moltes ganes i il·lusió!

PREMINI MIXT B

CB Solsona 40-67 CB Vilatorrada

Dissabte al matí el Solsona U10 mixt B es va enfrontar a casa al Vilatorrada en un partit intens i molt disputat, que va acabar amb una derrota pels solsonins per 40 a 67. Tot i el resultat, l'actitud de l'equip va ser exemplar.

Amb pocs efectius disponibles, els premini B va tenir reforços que van ser clau per poder competir i mantenir una bona dinàmica de joc. Es va optar per una defensa a mitja pista que, al principi, va funcionar molt bé i va dificultar l'atac rival. Tot i això, amb el pas dels minuts, els visitants van trobar més espais i van aconseguir trencar la defensa per anotar amb facilitat.

Malgrat les dificultats, cal destacar el bon tir dels nostres jugadors, així com el gran repartiment de pilota i la cohesió de grup, que demostra la bona feina feta als entrenaments. L'equip està creixent, i això es nota: cada cop hi ha més confiança a l'hora de votar, tirar i prendre decisions dins la pista.

Estem molt orgullosos del partit fet, tant per l'esforç com per l'actitud dels jugadors. Sabem que encara hi ha marge de millora, però la progressió és bona. Endavant, Solsona!