La Fira de Sant Isidre de Solsona acollirà un taller de nutrició saludable i sostenible

La Fira de Sant Isidre comptarà amb un taller que posarà el focus en una alimentació saludable i sostenible per a tota la família. El taller, a càrrec de les dietistes i nutricionistes Alícia López i Carla Orriols, tindrà lloc el dissabte 11 de maig a partir de les sis de la tarda a l’auditori de la sala polivalent de Solsona.

Durant la sessió, els participants tindran l'oportunitat de descobrir estratègies per a elaborar un menú equilibrat que satisfaci les necessitats nutricionals de tota la família. També es tractarà consells pràctics per a seguir una alimentació més sostenible sense comprometre la qualitat dels aliments i, per últim, com planificar un menú setmanal que sigui saludable per al cos i amable amb el medi ambient. El taller destacarà la importància dels nutrients i com equilibrar els àpats per a una dieta completa i equilibrada.

Amb places limitades, els interessats en participar en aquesta experiència poden inscriure's enviant un correu electrònic a l’adreça “info@firadesolsona.com”. Us hi esperem!