Setmana d'homenatges per celebrar un Sant Jordi cultural al Casino de Calaf

Aquest dissabte 20 d'abril l'escenari calafí acollirà l'obra 'He mort el pop' en commemoració dels 100 anys de la mort d'ÀNGEL GUIMERÀ on APUNTA TEATRE entrellaça tres obres de l'autor com són 'Mar i Cel', 'Maria Rosa' i 'Terra Baixa' amb autoria de Lluís Anton Baulenas.

El dilluns dia 22 continuarà la setmana d'homenatges, recordant a OVIDI MONTLLOR als 29 anys de la seva mort amb el concert 'Va d'Ovidi' a càrrec de 5 músics de categoria com: Lali Barenys i Mònica Luchetti a les paraules, Tànit Navarro i Namina al cant i Carles Beltran a la guitarra.

I per últim, per Sant Jordi i dins el FESTIVAL BARNASANTS es recordarà SALVADOR PAPASSEIT que a l'agost d'aquest any farà 100 anys de la seva mort amb 'Tomàs de los

Santos i Elsa Tronchoni'. Per aquests darrers espectacles, 'Va d'Ovidi' i 'Tomàs de los Santos i Elsa Tronchoni', hi ha una promoció del 2x1. És a dir, tothom que vagi al concert de dilluns, podrà anar gratuïtament al de Sant Jordi.

Per assegurar-vos la localitat, cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l'entrada ('He mort el pop') per al públic en general és de 15 € i per a les persones associades és de 12 €. El preu de

l'entrada ('Va d'Ovidi i 'Tomàs de los Santos i Elsa Tronchoni') per al públic en general és de 12 €, per a cada un dels espectacles, i per a les persones associades és de 9 €, per a cada un dels espectacles.